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На БУТБ начались продажи плодоовощной продукции нового урожая
На БУТБ началась реализация плодоовощной продукции нового урожая. По итогам первых торгов заключена сделка по продаже картофеля. Покупателем выступил один из крупных отечественных мясокомбинатов. Торги плодоовощной продукцией - пилотный проект, который биржа реализует при поддержке Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Стороны ожидают, что в ближайшее время объемы продаж картофеля и других сезонных овощей существенно вырастут.
Фото:pixabay.com
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