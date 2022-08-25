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На БУТБ прошли первые сессионные торги сахаром на экспорт
Первые сессионные торги сахаром на экспорт прошли на Белорусской универсальной товарной бирже. Участвовали резиденты четырех стран. В результате компания из Казахстана заключила сделку объемом без малого 136 тонн. Как отметили на БУТБ, на первые торги была намеренно выставлена небольшая партия сахара, чтобы отработать механизм его реализации через биржевую площадку. При этом ранее сахар уже продавался на БУТБ, однако это были разовые сделки. Сейчас же во главе угла обеспечение регулярности экспортных поставок и их географическая диверсификация, поскольку в настоящее время львиная доля продаж приходится на Россию. Для этого в течение нескольких недель проводилась работа по формированию пула потенциальных покупателей, что привело к результативности первых торгов: товар реализован на выгодных для продавца условиях с предоплатой в размере 100 %.
Фото: pixabay.com
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