На Быховском птицеводческом предприятии на одну несушку приходится 140 и более цыплят

Результаты мирового уровня демонстрирует Быховские племенное птицеводческое предприятие - на одну несушку здесь приходится 140 и более цыплят. Это уровень крупнейших игроков рынка, например, таких, как Нидерланды. С чего начинали и как достигли результатов? Быховский аэродром является одним из старейших в истории авиации - первый аэроплан здесь поднялся в воздух в Первую мировую войну. Сегодня его перестроили на мирные рельсы. Военные объекты под свое крыло взяло крупнейшее в республике племенное предприятие по выращиванию бройлеров. Склады для боеголовок переоснастили под инкубаторы, построили новые фермы и установили лучшее по мировым меркам оборудование. Перевооружение прошло успешно. А началось все в 2004 году. В то время в Беларуси не было собственного производства инкубационного яйца и суточных цыплят бройлерных пород. Все это импортировалось из-за границы. Основная деятельность предприятия - выращивание и содержание кур родительского стада с целью производства инкубационного яйца и суточных цыплят мясных пород.



Здесь всегда особое отношение к санитарным нормам. Это роддом для кур. Перед тем как съемочную группу впустить на территорию, нас отправили в душ, переодели, переобули.



Куры живут в королевских условиях. Они встречают рассветы, закаты, пьют родниковую воду, и здесь абсолютно нет запаха аммиака. Они питаются сбалансировано, чему могла бы позавидовать любая зожница.



В основном все специалисты работают с момента основания. Это не только технологичное и высокоэффективное производство, но и один из крупнейших работодателей в районе. Татьяна одна из первых сотрудников. Начинала с рабочей и доросла до руководящей должности. Теперь свой опыт передает новичкам.



Общая производственная мощность предприятия при заполнении птицей всех площадок составляет около 50 миллионов инкубационных яиц в год. На производстве установлено современное оборудование ведущих европейских производителей, позволяющее автоматизировать технологический процесс.



