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На что делают ставку в развитии районов Витебщины - в воскресенье в "Главном эфире"
Продолжая тему развития северного региона, отдельно хотелось бы остановиться на Миорском районе. Здесь ставку сделали на одно из передовых производств в Европе по выпуску белой жести. До конца мая следующего года свою первую продукцию выпустит Миорский металлопрокатный завод.
В линейке продукции - упаковка для консервов, напитков в жестяных банках, аэрозолей и лакокрасочной продукции. Предприятие экспортно ориентированное. 90% продукции уйдет за рубеж. Выбору локации способствовало выгодное географическое положение. До Евросоюза около 40 километров. Примерно столько же - до России. Это позволит бизнесу выходить на рынки Европы и СНГ с минимальными логистическими издержками.
Металлопрокатный завод станет центральным в развитии района. Всего будет создано 650 рабочих мест. На что еще делают ставку в развитии районов Витебщины, расскажем уже в это воскресенье в "Главном эфире".
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