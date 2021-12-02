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На что жалуются фермеры и как сегодня заинтересовать молодое поколение пойти в АПК, рассказал первый замминистра сельского хозяйства Беларуси

Сложно ли белорусскому молоку конкурировать на главном рынке сбыта - в России? Какие возможности дает китайский рынок, если раньше считалось, что местные жители не пьют молока? И как мировые корпорации диктуют моду на еду?

Об экспорте, кадрах и нынешних тенденциях развития АПК в проекте "Скажинемолчи" рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства Беларуси Игорь Брыло. На что жалуются фермеры и как сегодня заинтересовать молодое поколение пойти в АПК?

Полную версию интервью с первым замминистра сельского хозяйства Игорем Брыло смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1". Следить за проектом можно и в телеграм-канале.

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