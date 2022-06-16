На экономическом форуме в Санкт-Петербурге Беларусь заявляет о себе как о надежном партнере

Беларусь демонстрирует свои возможности как надежного партнера. XXV Международный экономический форум открылся в Санкт-Петербурге. Девиз масштабного события - "Новый мир - новые возможности". Чем больше давление извне, тем крепче интеграция. Нашей стране есть что предложить в ответ. Коммунальная и сельхозтехника, промышленная кооперация - это крепкая платформа для взаимодействия.