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На экономическом форуме в Санкт-Петербурге Беларусь заявляет о себе как о надежном партнере

Беларусь демонстрирует свои возможности как надежного партнера. XXV Международный экономический форум открылся в Санкт-Петербурге. Девиз масштабного события - "Новый мир - новые возможности". Чем больше давление извне, тем крепче интеграция. Нашей стране есть что предложить в ответ. Коммунальная и сельхозтехника, промышленная кооперация - это крепкая платформа для взаимодействия.

Деловая программа экономического форума в Петербурге разделена на четыре тематических направления. Также в дни делового события запланированы межстрановые бизнес-диалоги.


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