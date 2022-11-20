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На экспорте сельхозпродукции в 2022 году Беларусь заработала свыше 8 млрд долларов
В этом году на экспорте сельхозпродукции страна заработала свыше 8 миллиардов долларов. Беларусь присутствует на рынках более ста стран мира. И это благодаря им, людям, которых объединяет любовь к земле и труду. Поэтому и результат: высокое качество и востребованность белорусских продуктов.
В хозяйстве "Дуброва" в Быховском районе молока получают до 12 тонн, причем экстра-класса (это только на ферме "Золотва-2". Здесь около 3 тысяч голов. За рацион буренок можно быть спокойными - в сутки производят до 10-12 тонн комбикормов. А еще в хозяйстве с посевной справились в сроки. Площади с озимым ячменем, например, увеличили вдвое: до 200 гектаров. Всего же под зерновые отвели свыше 2 тысяч. И пусть в этом году получили рекордный урожай, во время осенней посевной соблюдение технологий на первом месте.
Людмила Кулинченко, главный агроном СК "Дуброва" ОАО "Могилевлифтмаш":
Особую ценность земля приобретает, когда в нее вложен собственный труд и получен результат. А для того чтобы получить результат, нужно грамотно использовать пахотные земли и соблюдать культуру земледелия. Вот как, например, в этом году на нашей земле мы получили рекордный валовой сбор зерна - 7715 тонн. Урожайность, конечно, хотелось бы большую - получилось 33,3 ц/га. Но все еще впереди.В северном регионе в тепличном комбинате "Рудаково" завершают последний в этом году сбор овощей и готовят теплицы к новому сезону. Зелень и овощи здесь выращивают на площади в 18 гектаров, 8 -заняты томатами. Урожайность в хозяйстве около 62 килограммов с метра квадратного, а валовой сбор овощей - более 10-ти тысяч тонн. Предприятие - в тройке лидеров среди тепличных хозяйств страны. Здесь трудятся 160 овощеводов, причем исключительно женский коллектив. Капельный полив, климат-контроль и, конечно, заботливые руки работниц - главный залог успеха.
В хозяйстве обещают, что урожай тепличных огурцов покупателей ждет уже в феврале следующего года. На комбинате впервые их получили 45 лет назад. И здесь даже бывалапервая женщина-космонавт Валентина Терешкова.
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