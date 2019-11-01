На финише уборка кукурузы на зерно и сахарной свеклы

Сельхозорганизации Минской области на финише осенних полевых работ. Так, более чем на 90 % убрана сахарная свекла. Для аграриев Дзержинского района эта культура показала хороший результат. Средняя урожайность - 470 центнеров с гектара. Все сладкие корнеплоды из этой части центрального региона поступают на переработку на Городейский сахарный комбинат.



Почти полностью убрана и кукуруза на зерно. Часть намолота из всего центрального региона поступает на Молодечненский комбинат хлебопродуктов, где его перерабатывают в комбикорма для птицы и сельскохозяйственных животных. Всего более 10 видов. В целом осенние полевые работы этого сезона завершатся в ближайшую неделю.



