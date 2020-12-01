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На фоне пандемии ВВП стран ЕАЭС снизился на 3,2 %
В жестких условиях коронавируса и кризиса в мире Беларуси по отдельным позициям удалось сработать даже лучше своих партнеров по ЕАЭС. Об этом Михаил Мясникович рассказал Агентству теленовостей в проекте "Разговор у Президента". Отлично по году сработал ряд белорусских отраслей, частности, сельское хозяйство. В целом ЕЭК направила свои усилия как на реализацию антикризисных мер, так и на стратегические задачи развития союза. Сейчас ЕАЭС переходит к новой фазе интеграции и готов предложить проекты на сотни миллиардов долларов.
2020 стал годом серьезной проверки на прочность не только для экономики союза, но и самих партнеров. На фоне пандемии ВВП стран ЕАЭС снизился более чем на 3 %. Вместе с тем идет процесс формирования общего рынка. Особое внимание - реальному сектору экономики и привлечению инвестиций.
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