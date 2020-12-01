На фоне пандемии ВВП стран ЕАЭС снизился на 3,2 %

В жестких условиях коронавируса и кризиса в мире Беларуси по отдельным позициям удалось сработать даже лучше своих партнеров по ЕАЭС. Об этом Михаил Мясникович рассказал Агентству теленовостей в проекте "Разговор у Президента". Отлично по году сработал ряд белорусских отраслей, частности, сельское хозяйство. В целом ЕЭК направила свои усилия как на реализацию антикризисных мер, так и на стратегические задачи развития союза. Сейчас ЕАЭС переходит к новой фазе интеграции и готов предложить проекты на сотни миллиардов долларов.