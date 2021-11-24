Беларусь полностью обеспечила себя продовольствием на фоне повышающегося мирового спроса на продукты питания

Стратегия и тактика в АПК. О ситуации в сельском хозяйстве накануне доложили Президенту. Главное - Беларусь полностью обеспечила себя продовольствием, что архиважно на фоне повышающегося мирового спроса на продукты питания. В этом году аграрии положили в закрома более 9 млн т зерна. А в целом полностью обеспечен продовольствием внутренний рынок, растет и экспорт. Сумма по итогам девяти месяцев - свыше 4,5 млрд долларов.



Что касается тактики. Президент прежде давал ряд конкретных поручений. Например, по технике. Задача - определить центры, где наши флагманы помогут крестьянам отремонтировать энергонасыщенные тракторы и комбайны по минимальным ценам в течение зимы. Оценят за это время и эффект создания интеграционных структур в самом северном регионе. А также нужно определиться, какие технологии в животноводстве и не только нужны на будущее, на перспективу. То есть по риторике Президента стало понятно, что сельскохозяйственную тему не отложили до весны. Вопросы АПК были и остаются в фокусе внимания.