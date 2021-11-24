3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Беларусь полностью обеспечила себя продовольствием на фоне повышающегося мирового спроса на продукты питания
Стратегия и тактика в АПК. О ситуации в сельском хозяйстве накануне доложили Президенту. Главное - Беларусь полностью обеспечила себя продовольствием, что архиважно на фоне повышающегося мирового спроса на продукты питания. В этом году аграрии положили в закрома более 9 млн т зерна. А в целом полностью обеспечен продовольствием внутренний рынок, растет и экспорт. Сумма по итогам девяти месяцев - свыше 4,5 млрд долларов.
Что касается тактики. Президент прежде давал ряд конкретных поручений. Например, по технике. Задача - определить центры, где наши флагманы помогут крестьянам отремонтировать энергонасыщенные тракторы и комбайны по минимальным ценам в течение зимы. Оценят за это время и эффект создания интеграционных структур в самом северном регионе. А также нужно определиться, какие технологии в животноводстве и не только нужны на будущее, на перспективу. То есть по риторике Президента стало понятно, что сельскохозяйственную тему не отложили до весны. Вопросы АПК были и остаются в фокусе внимания.
Президент
Все
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Политика
Все
Общество
Все
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
Эксперты поделились мнением о Всемирном саммите по климату
Андрей Кунцевич рассказал, какого контента не хватает российскому и белорусскому зрителю
Ирина Левкович провела прием граждан в Витебске - с какими вопросами обращались жители города
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все