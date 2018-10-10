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На Форуме регионов в Могилеве презентуют образец нового белорусско-российского лифта
Активно сотрудничает Иркутская область с Могилевским заводом лифтового машиностроения. На территории опережающего развития в Усолье-Сибирском уже работает совместное предприятие.
И заинтересованность в могилевских лифтах растет. Совместные предприятия уже открыты в Нижнем Новгороде и Петербурге, на подходе и еще одно - в Московской области. Там действует программа "Реновация жилья", и потребность в замене лифтового оборудования огромная. Продолжит Андрей Ястребов.
В двухсменной, почти без остановок, работе сборочного цеха Могилевлифтмаша стратегия всего предприятия. Не только обеспечить потребности внутреннего рынка, но и оставаться надежным партнером, в первую очередь - для российских регионов. За год в восточном направлении отгружено свыше 7 тысяч единиц продукции или почти 70% от всего, что произвели на заводе.
Причем пришлись по душе и могилевские новинки - стеклянные лифты со встроенной электроникой и эскалаторы. Таких механических лестниц только в этом году отправлено в Россию два десятка.
Три совместных предприятия - в Нижнем Новгороде, Иркутске и Санкт-Петербурге - плюс 4 сборочных цеха в российских регионах. Заинтересованность в могилевских лифтах год от года растет.
Сейчас в Москве и Московской области действует программа «Реновации жилья». И новые лифты просто необходимы. Пару месяцев назад подписано соглашение о создании совместного предприятия между Могилевлифтмашем и московской компанией.
Образец нового белорусско-российского лифта презентуют на Форуме регионов в Могилеве. Готовый продукт планируют создать к концу года. В планах - выйти на мощность производства до 10 тысяч лифтов в год.
Лифтовики рассчитывают и на Форум регионов. Одна из секций по цифровой экономике пройдет именно на Могилевлифтмаше. В планах - подписание 16 соглашений. В том числе - с Нижегородским лифтмашем на 500 млн российских рублей.
Перспективы сотрудничества регионов Беларуси и России обсудили сегодня в Могилеве парламентарии двух стран на первом пленарном заседании форума. Формирование единого научно-технологического пространства, по мнению депутатов, станет основой развития экономики Союзного государства.
Завтра в программе форума - подписание новых контрактов и соглашений, обсуждение аграрной политики, цифровой экономики и пятое заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации. Завтра же откроется и большая ярмарка регионов. А вечером - масштабный концерт с участием белорусских и российских исполнителей.
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