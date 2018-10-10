На Форуме регионов в Могилеве презентуют образец нового белорусско-российского лифта

Активно сотрудничает Иркутская область с Могилевским заводом лифтового машиностроения. На территории опережающего развития в Усолье-Сибирском уже работает совместное предприятие.

И заинтересованность в могилевских лифтах растет. Совместные предприятия уже открыты в Нижнем Новгороде и Петербурге, на подходе и еще одно - в Московской области. Там действует программа "Реновация жилья", и потребность в замене лифтового оборудования огромная. Продолжит Андрей Ястребов.

В двухсменной, почти без остановок, работе сборочного цеха Могилевлифтмаша стратегия всего предприятия. Не только обеспечить потребности внутреннего рынка, но и оставаться надежным партнером, в первую очередь - для российских регионов. За год в восточном направлении отгружено свыше 7 тысяч единиц продукции или почти 70% от всего, что произвели на заводе.

Причем пришлись по душе и могилевские новинки - стеклянные лифты со встроенной электроникой и эскалаторы. Таких механических лестниц только в этом году отправлено в Россию два десятка.

Три совместных предприятия - в Нижнем Новгороде, Иркутске и Санкт-Петербурге - плюс 4 сборочных цеха в российских регионах. Заинтересованность в могилевских лифтах год от года растет.

Сейчас в Москве и Московской области действует программа «Реновации жилья». И новые лифты просто необходимы. Пару месяцев назад подписано соглашение о создании совместного предприятия между Могилевлифтмашем и московской компанией.

Образец нового белорусско-российского лифта презентуют на Форуме регионов в Могилеве. Готовый продукт планируют создать к концу года. В планах - выйти на мощность производства до 10 тысяч лифтов в год.

Лифтовики рассчитывают и на Форум регионов. Одна из секций по цифровой экономике пройдет именно на Могилевлифтмаше. В планах - подписание 16 соглашений. В том числе - с Нижегородским лифтмашем на 500 млн российских рублей.

Перспективы сотрудничества регионов Беларуси и России обсудили сегодня в Могилеве парламентарии двух стран на первом пленарном заседании форума. Формирование единого научно-технологического пространства, по мнению депутатов, станет основой развития экономики Союзного государства.