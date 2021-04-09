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На форуме "ТаджБелАгро" обсудили актуальные вопросы и перспективы сотрудничества Беларуси и Таджикистана

Актуальные вопросы и перспективы сотрудничества в агропромышленном комплексе, особенности взаимодействия деловых кругов Беларуси и Таджикистана - такие темы стали основными на масштабном форуме "ТаджБелАгро". Свой экспортный потенциал показали около 40 отечественных предприятий на выставке Made in Belarus, которая, к слову, уже принесла свои результаты: мясокомбинат из Слуцка заключил экспортный контракт на поставку таджикским клиентам мясопродуктов на 1 миллион долларов.

Взаимный товарооборот между странами с 2016 года вырос в пять с половиной раз и в прошлом году составил порядка 111 млн долларов.

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