Как раз ведение бизнеса в нашей стране и реализацию совместных проектов в эти дни в Минске обсуждают деловые круги Беларуси и Узбекистана. На І Форуме регионов двух стран подписан пакет межрегиональных соглашений. Сегодня день пленарных заседаний. Пока итоги подводят без цифр, отмечая, что коммерческие контракты есть и их не менее двух десятков. Парламентарии, представители госорганов и руководители предприятий говорили подробно о каждой отрасли, предлагая новые проекты для кооперации. В первую очередь это машиностроение. Совместная сборка тракторов, коммунальной и сельхозтехники, а также велосипедов. Какие совместные проекты заработают уже в этом году, знает Светлана Лукьянюк.







Межрегиональные связи, инновации, ІТ, сельскохозяйственная, промышленная и пищевая кооперации

, а о конкретном, что может заработать уже в ближайшее время; где можно обсудить поставки товаров, найти партнеров, чтобы вместе собирать и продавать на азиатском рынке.

Межрегиональные связи, инновации, ІТ, сельскохозяйственная, промышленная и пищевая кооперации. Об этом говорили парламентарии, чиновники и бизнесмены на форуме. Доклады четкие, с конкретными предложениями. Например, молочно-товарный комплекс. Это и ферма, и перерабатывающее предприятие. Проект уже готов, построить планируют за год.

Машиностроение - то, что доказывает: кооперация приносит хороший результат. Собираем уже тракторы, в прошлом году почти тысячу. Все комплектующие трансмиссии, кабины из Беларуси. Наша техника выдерживает высокие температуры, плюс 45. В планах — освоить и сборку сельхозтехники.

Как раз это и основа долгосрочных контактов и между людьми, и между странами. AMKODOR-TASHKENT уже восемь лет продает технику в Азии. Два года назад создано совместное предприятие. Сейчас расширяют линейку, готовы предложить и зерносушильные комплексы.

Самой сложной для выхода на рынок Узбекистана белорусская сторона называет сертификацию продукции.

Все дело в разных подходах. Но госстандарты двух стран готовы снять лишние хлопоты для делового сообщества. К ним подключаются и парламентарии. Сегодня также говорили о гармонизации законодательства двух стран, ведь в зале присутствовали и парламентарии. Чтобы облегчить работу бизнесу, ведь он все больше хочет расширять свое присутствие на рынках Беларуси и России. Сегодня договорно-правовая база - это 60 международных соглашений. И в этом году, и следующем она будет значительно увеличена. Главное для снятия барьеров в торговле и привлечения инвестиций - чтобы заработали крупные проекты.





Вместе будем выпускать ткани, одежду, лекарства

Уже сейчас обсуждаются текстильные. Узбекистан - страна хлопка. Но через несколько лет планирует закрыть экспорт этого сырья. Однако готовы с белорусами открывать совместные предприятия, где наши технологии, их трудовые ресурсы и хлопок. Причем выпускать не только ткани, но и одежду.

Вместе будем выпускать и лекарства. На форуме фармкомпании подписали договор о сотрудничестве и создании СП. Проект уникален тем, что на этой площадке весь перечень белорусских таблеток от всех предприятий, которые сейчас просто торгуют на рынке Азии.

Наши вузы и ссузы подписывают соглашения, открывая двери для абитуриентов. Квалификацию повышают и специалисты разных сфер.

Пакет межрегиональных соглашений сегодня стал более увесистым. Города, областные центры скрепили желание работать подписями. Но итоги пока подводить рано.

По итогам пленарного заседания Минский автомобильный завод подписал контракт на поставку 80 единиц техники. Стратегические институты исследований двух стран - меморандум о сотрудничестве. В Минске после встречи эксперты уже заявили: Беларусь сможет поделиться своим опытом развития ІТ-сферы и воспользоваться транзитным потенциалом Узбекистана.

Для нашего института меморандум с коллегами из Узбекистана - первый. Он создан только в феврале. А вот фабрика мысли из Ташкента с 20-летним опытом работы готова делиться опытом. Но и нам есть что предложить.

Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:

"Мы являемся европейским государством, понимаем, что такое европейское мышление и европейская экономика. Кроме того, мы входим в ряд региональных интеграционных союзов, в которых также заинтересован Узбекистан, - и в плане экономического сотрудничества, и в плане понимания политических процессов".