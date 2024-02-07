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На II Форуме регионов Беларуси и Узбекистана заключены контракты на 80 млн долларов
Перспективы взаимодействия Беларуси и Узбекистана. На II Форуме регионов уже заключены контракты на 80 млн долларов. Мероприятие 7 февраля принимает Ташкент.
Белорусскую делегацию возглавляет вице-премьер Леонид Заяц. В составе - ряд министров, руководители регионов и предприятий. Всего более 150 представителей областей и бизнес-сообщества страны.
На повестке - сотрудничество в сельском хозяйстве, инвестиции, промышленная кооперация, развитие взаимодействия в спорте, туризме и здравоохранении. В целом страны в ближайшие два года реализуют проектов более чем на 1 миллиард долларов. Взаимопонимание достигнуто по всем направлениям.
Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
Спектр вопросов достаточно широкий. Это промышленная кооперация, сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, гуманитарные вопросы, вопросы образования, сотрудничество в спорте и туризме, подготовка кадров для лесотехнической отрасли, градостроительство, ЖКХ - большой спектр вопросов. Они скрепляются 99 документами на общую сумму 1,054 млрд. долларов. Это, в том числе, экспортные контракты и инвестиционные проекты. Их реализация запланирована на 2024-2025 годы.
"Эти проекты лягут в основу дорожной карты сотрудничества между странами на ближайшие два года. Мы возьмем эти вопросы на контроль, чтобы ни один пункт, ни одна позиция не ушли", - подчеркнул Заяц.
Жамшид Ходжаев, заместитель премьер-министра Узбекистана:
В 2023 году объем взаимной торговли превысил 565 млн долларов. Однако это не предел. "Мы с коллегами проанализировали: у нас есть все возможности довести товарооборот до 1 млрд. долларов.
В общей сложности сегодня заключено свыше 20 контрактов и соглашений. Напомним, I Форум регионов двух стран прошел в Минске в июле 2019 года.
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