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На ИННОПРОМе в Казахстане ожидается подписание контрактов на 40 млн долларов

Развивая кооперацию предприятий стран ЕАЭС, можно решить важную задачу обеспечения технологического суверенитета. Это снижение зависимости от зарубежных комплектующих и оборудования. Об этом заявил премьер-министр Беларуси в Астане на пленарной сессии международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Кооперационные проекты с партнерами по ЕАЭС, прежде всего Россией и Казахстаном, вносят значимый вклад в положительную динамику промышленного производства всей пятерки.

Мы сможем загрузить не только свои производственные мощности, провести их модернизацию и техническое переоснащение, но и самое главное, создать рабочие места, сформировать собственные компетенции, реально востребованные промышленным сектором. Мы рассчитываем, что этой работе будет способствовать и одобренный Высшим Евразийским экономическим советом механизм субсидирования из бюджета ЕАЭС проектов в области кооперации.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Новые кооперационные товары представлены сейчас в павильонах на выставке ИННОПРОМ. По итогам деловых встреч бизнеса ожидается и подписание контрактов на 40 млн долларов.

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