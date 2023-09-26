На ИННОПРОМе в Казахстане ожидается подписание контрактов на 40 млн долларов

Мы сможем загрузить не только свои производственные мощности, провести их модернизацию и техническое переоснащение, но и самое главное, создать рабочие места, сформировать собственные компетенции, реально востребованные промышленным сектором. Мы рассчитываем, что этой работе будет способствовать и одобренный Высшим Евразийским экономическим советом механизм субсидирования из бюджета ЕАЭС проектов в области кооперации.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси