На какие стройматериалы вводится госрегулирование цен в Беларуси?

В Беларуси будут регулировать цены на некоторые виды строительных материалов. Такое решение принято Совмином. Так, мера коснется товаров, которые поставляют, производят и продают на территории страны юрлица и ИП. При этом есть и исключение - оно коснется тех, кто ведет розничную торговлю стройматериалами. Под госрегулирование цен попали свыше 40 товаров. Среди них алюминий, цемент, гипс, кирпичи, керамическая плитка, природные пески и древесина. С полным списком можно ознакомиться на Национальном правовом интернет-портале. Данная мера будет действовать до конца года.