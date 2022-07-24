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Какая хлебная культура с легкой руки Лукашенко заняла серьезное место в структуре посевов
Задачи перед белорусскими аграриями стоят конкретные: строгий контроль за полевыми работами на самом высоком уровне, чтобы внутренний рынок сполна обеспечить продовольствием и продать на мировую арену. Урожай для этого нужен максимальный.
Это живые деньги даже в самом крохотном семечке и, конечно, в растительном масле. Кроме этого, питательная добавка к комбикормам. Неспроста рапсовые плантации ежегодно увеличивают. Еще одна урожайная тенденция - озимый ячмень. С легкой руки главы государства эта хлебная культура заняла серьезное место в структуре посевов.
Удачный эксперимент на "президентских полях" в Могилевской области. Там уже вовсю убирают наливные колосья. Это заслуга и ученых, и аграриев на местах. О комплексном подходе и трендах АПК - Елена Витко.
Главный агроном ОАО "Александрийское" рассказывает, что на этом поле вырастили четыре сорта озимого ячменя: "буслик", "дипла", "изоцел", "тереза". Площадь - 120 га.
Эти экспериментальные поля в хозяйстве "Александрийское" разрушили все стереотипы насчет озимого ячменя. Если раньше его выращивали лишь южные районы, то сейчас можно равняться на шкловских аграриев. Они сделали рискованную ставку и сорвали весомый куш.
Урожайность 67 ц/га показала, что этой культурой можно заниматься, нужно заниматься. Секрет простой - соблюдать технологию возделывания, внести весь комплекс минеральных удобрений, средств защиты растений. И тогда всегда получишь хороший урожай.
За "полевыми новациями" на малой родине внимательно следит и Президент. Александр Лукашенко в июне инспектировал еще зеленые плантации, назвал их "чудом". Тогда рецептом агроуспеха с главой государства поделился ученый Научно-практического центра по земледелию Александр Зубкович.
Важно увидеть потенциал и усовершенствовать. В среднем на выведение нового сорта уходит 13 лет. "Буслик", например, в реестр попал в 2021 году. И уже на старте семена разлетелись по хозяйствам - около 30 % именно в Могилевскую область.
Тем временем на производственных участках эксперты продолжают изучать перспективную культуру.
Чтобы урожайность была 100 центнеров, достаточно 760 колосков. Вот на этом участке больше. И вот такой размер колоса - это тоже позволяет говорить о 10 тоннах с гектара. Почему озимый ячмень должен занять серьезное место, и я уверен, что займет, потому что это хороший предшественник озимому рапсу.
Как раз такой тандем и на "президентских полях". В "Александрийском" выращивают сразу 6 сортов и гибридов озимого рапса.
Преимущества масличной культуры ученые из Жодино также обозначили: это и рентабельные маслосемена, и вклад под будущий урожай.
Благодаря рапсу у нас расширились площади пшеницы. Он повышает урожайность до 70 %. Он оставляет после себя органики в 2-3 раза больше, чем клевер. Представьте, такая махина ляжет на поле - и все остается. Эта культура также достает фосфор из трудных соединений, а еще подтягивает многие вымытые питательные вещества. Это отличный предшественник, идет в связке с зерновыми культурами.
Всего в Беларуси сейчас более 300 тысяч гектаров с озимым рапсом, еще сотня ярового. Дивиденды гарантирует качественная уборка. Это касается и хлебной жатвы.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Главное - это темпы, второе - качество. Знаешь, как механизаторы убирают хлеба, когда хороший урожай? Иногда их не остановить. На повышенной скорости и вперед. И увеличиваются потери. Да, он в бункер намолотит быстрее зерна, быстрее 100 тонн в день, к примеру, может намолотить. Но он потеряет огромное количество зерна на таких скоростях. Поэтому качество уборки - важнейший вопрос. Тут надо и по зарплате немножко подрегулировать так, чтобы комбайнер понимал, что если полеглые хлеба он убирает, так у него и зарплата будет соответствующей, потому, что особо не разгонишься. Умения определенные должны быть. Детали хорошо на местах знать, но подвергнуть контролю уборку придется очень серьезно. И мы будем контролировать на местах вас, но уборка урожая - это ваш хлеб. Вы должны этим заниматься - прежде всего губернаторы, местная власть. Для этого все есть.
Прибыль можно и нужно получать от каждого клочка земли. Так, в филиале "Подсобное сельское хозяйство" Слуцкого мясокомбината под рапс отвели 900 гектаров. С каждого собирают 30 и более центнеров. Залог такой высокой урожайности - в строгом соблюдении технологий.
Мы провели гербицидные обработки от сорняков, 4 обработки от вредителей и 2 обработки от болезней. Внесли по 200 кг по действующему веществу азотных удобрений. Поэтому и получаем такой результат.
Культура требовательная, специфика также в ее ярусности. Еще одну задачу со звездочкой в этом сезоне подбросила неоднородная спелость. Местами урожай приходится ювелирно вырезать, но маслосемена, конечно, того стоят. Фьючерсы на рапс остаются в центре мирового внимания.
Особый потенциал для нашего АПК открывает переработка.
Минский маргариновый завод, например, уже ощутил экспортный плюс.
Только за одну смену на этой линии производят 12,5 тонны масла. В сутки же это около 50 тысяч бутылок. С конвейера золотой продукт отправляется не только на внутренний рынок. В географии поставок Израиль и Португалия, Грузия, Казахстан и Азербайджан, Армения.
В среднем за месяц производят более 400 тонн. И это на 40 % выше уровня прошлого года. Повлияла модернизация и на запросы потребителей. Здоровый тренд на рапсовое масло объясняет высокое содержание омега-кислот, а также витаминов А и Е. Пользу не меньше приносят жмых и шрот - продукты переработки рапса. Для животноводства это хорошая добавка к рациону.
И если уж о кормозаготовке, сейчас активно идет второй укос. В хозяйстве "Гирки" Вороновского района впервые выращивают сильфию. Этот сорт травы - отличная альтернатива дорогим импортным белкам. Убирают также тимофеевку и клевер.
Природа нам посодействовала, поспособствовала, проходили дождики, поэтому травы уродили хорошо, особенно люцерна хорошая. Это позволило нам заготовить высокобелковый сенаж для дойного стада.
Поднять травянистые корма нужно в темпе. На подходе массовая уборка зерновых, а значит, нагрузка на технику увеличится. Так, в сельхозпредприятии "Шипяны" Смолевичского района перейти на колосящиеся просторы планируют уже через полторы недели. Виды на урожай хорошие.
Среди последних ноу-хау белорусских селекционеров и пшеница "амелия". Самый высокоурожайный сорт, а еще зимостойкий и устойчивый к полеганию. Отличается высотой в метр и крупным колосом. Только с этого участка в 400 гектаров собрать планируют более 3 тысяч тонн зерна.
Общий же каравай белорусские хлеборобы ожидают от 9 до 10 миллионов тонн (с учетом зерновых и кукурузы). Именно такие золотые горы - наша гарантия продовольственной безопасности.
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