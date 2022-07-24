Какая хлебная культура с легкой руки Лукашенко заняла серьезное место в структуре посевов

Задачи перед белорусскими аграриями стоят конкретные: строгий контроль за полевыми работами на самом высоком уровне, чтобы внутренний рынок сполна обеспечить продовольствием и продать на мировую арену. Урожай для этого нужен максимальный.

Это живые деньги даже в самом крохотном семечке и, конечно, в растительном масле. Кроме этого, питательная добавка к комбикормам. Неспроста рапсовые плантации ежегодно увеличивают. Еще одна урожайная тенденция - озимый ячмень. С легкой руки главы государства эта хлебная культура заняла серьезное место в структуре посевов.

Удачный эксперимент на "президентских полях" в Могилевской области. Там уже вовсю убирают наливные колосья. Это заслуга и ученых, и аграриев на местах. О комплексном подходе и трендах АПК - Елена Витко.

Главный агроном ОАО "Александрийское" рассказывает, что на этом поле вырастили четыре сорта озимого ячменя: "буслик", "дипла", "изоцел", "тереза". Площадь - 120 га.

Эти экспериментальные поля в хозяйстве "Александрийское" разрушили все стереотипы насчет озимого ячменя. Если раньше его выращивали лишь южные районы, то сейчас можно равняться на шкловских аграриев. Они сделали рискованную ставку и сорвали весомый куш.





Урожайность 67 ц/га показала, что этой культурой можно заниматься, нужно заниматься. Секрет простой - соблюдать технологию возделывания, внести весь комплекс минеральных удобрений, средств защиты растений. И тогда всегда получишь хороший урожай. Алексей Слесарев, главный агроном ОАО "Александрийское"

За "полевыми новациями" на малой родине внимательно следит и Президент. Александр Лукашенко в июне инспектировал еще зеленые плантации, назвал их "чудом". Тогда рецептом агроуспеха с главой государства поделился ученый Научно-практического центра по земледелию Александр Зубкович.

Важно увидеть потенциал и усовершенствовать. В среднем на выведение нового сорта уходит 13 лет. "Буслик", например, в реестр попал в 2021 году. И уже на старте семена разлетелись по хозяйствам - около 30 % именно в Могилевскую область.

Тем временем на производственных участках эксперты продолжают изучать перспективную культуру.





Чтобы урожайность была 100 центнеров, достаточно 760 колосков. Вот на этом участке больше. И вот такой размер колоса - это тоже позволяет говорить о 10 тоннах с гектара. Почему озимый ячмень должен занять серьезное место, и я уверен, что займет, потому что это хороший предшественник озимому рапсу. Александр Зубкович, завлабораторией ячменя НПЦ НАН Беларуси по земледелию





Как раз такой тандем и на "президентских полях". В "Александрийском" выращивают сразу 6 сортов и гибридов озимого рапса.

Преимущества масличной культуры ученые из Жодино также обозначили: это и рентабельные маслосемена, и вклад под будущий урожай.

Благодаря рапсу у нас расширились площади пшеницы. Он повышает урожайность до 70 %. Он оставляет после себя органики в 2-3 раза больше, чем клевер. Представьте, такая махина ляжет на поле - и все остается. Эта культура также достает фосфор из трудных соединений, а еще подтягивает многие вымытые питательные вещества. Это отличный предшественник, идет в связке с зерновыми культурами. Ядвига Пилюк, завотделом масличных культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию





Всего в Беларуси сейчас более 300 тысяч гектаров с озимым рапсом, еще сотня ярового. Дивиденды гарантирует качественная уборка. Это касается и хлебной жатвы.





Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Главное - это темпы, второе - качество. Знаешь, как механизаторы убирают хлеба, когда хороший урожай? Иногда их не остановить. На повышенной скорости и вперед. И увеличиваются потери. Да, он в бункер намолотит быстрее зерна, быстрее 100 тонн в день, к примеру, может намолотить. Но он потеряет огромное количество зерна на таких скоростях. Поэтому качество уборки - важнейший вопрос. Тут надо и по зарплате немножко подрегулировать так, чтобы комбайнер понимал, что если полеглые хлеба он убирает, так у него и зарплата будет соответствующей, потому, что особо не разгонишься. Умения определенные должны быть. Детали хорошо на местах знать, но подвергнуть контролю уборку придется очень серьезно. И мы будем контролировать на местах вас, но уборка урожая - это ваш хлеб. Вы должны этим заниматься - прежде всего губернаторы, местная власть. Для этого все есть. Ядвига Пилюк, завотделом масличных культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию

Прибыль можно и нужно получать от каждого клочка земли. Так, в филиале "Подсобное сельское хозяйство" Слуцкого мясокомбината под рапс отвели 900 гектаров. С каждого собирают 30 и более центнеров. Залог такой высокой урожайности - в строгом соблюдении технологий.

Мы провели гербицидные обработки от сорняков, 4 обработки от вредителей и 2 обработки от болезней. Внесли по 200 кг по действующему веществу азотных удобрений. Поэтому и получаем такой результат. Сергей Варона, директор филиала "Подсобное сельское хозяйство" ОАО "Слуцкий мясокомбинат"

Культура требовательная, специфика также в ее ярусности. Еще одну задачу со звездочкой в этом сезоне подбросила неоднородная спелость. Местами урожай приходится ювелирно вырезать, но маслосемена, конечно, того стоят. Фьючерсы на рапс остаются в центре мирового внимания.

Особый потенциал для нашего АПК открывает переработка.

Минский маргариновый завод, например, уже ощутил экспортный плюс.

Только за одну смену на этой линии производят 12,5 тонны масла. В сутки же это около 50 тысяч бутылок. С конвейера золотой продукт отправляется не только на внутренний рынок. В географии поставок Израиль и Португалия, Грузия, Казахстан и Азербайджан, Армения.

В среднем за месяц производят более 400 тонн. И это на 40 % выше уровня прошлого года. Повлияла модернизация и на запросы потребителей. Здоровый тренд на рапсовое масло объясняет высокое содержание омега-кислот, а также витаминов А и Е. Пользу не меньше приносят жмых и шрот - продукты переработки рапса. Для животноводства это хорошая добавка к рациону.

И если уж о кормозаготовке, сейчас активно идет второй укос. В хозяйстве "Гирки" Вороновского района впервые выращивают сильфию. Этот сорт травы - отличная альтернатива дорогим импортным белкам. Убирают также тимофеевку и клевер.





Природа нам посодействовала, поспособствовала, проходили дождики, поэтому травы уродили хорошо, особенно люцерна хорошая. Это позволило нам заготовить высокобелковый сенаж для дойного стада. Тадеуш Мушинский, директор КСУП "Гирки"

Поднять травянистые корма нужно в темпе. На подходе массовая уборка зерновых, а значит, нагрузка на технику увеличится. Так, в сельхозпредприятии "Шипяны" Смолевичского района перейти на колосящиеся просторы планируют уже через полторы недели. Виды на урожай хорошие.

Среди последних ноу-хау белорусских селекционеров и пшеница "амелия". Самый высокоурожайный сорт, а еще зимостойкий и устойчивый к полеганию. Отличается высотой в метр и крупным колосом. Только с этого участка в 400 гектаров собрать планируют более 3 тысяч тонн зерна.

Общий же каравай белорусские хлеборобы ожидают от 9 до 10 миллионов тонн (с учетом зерновых и кукурузы). Именно такие золотые горы - наша гарантия продовольственной безопасности.