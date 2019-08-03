На комбинатах хлебопродуктов работа идет и днем, и ночью

Погода по-прежнему не радует аграриев: из-за дождей уровень влажности не позволяет трудиться настолько оперативно, как хотелось бы. Впрочем, работа по-настоящему кипит и днем, и ночью на комбинатах хлебопродуктов: туда свозят урожай с полей, где пшеница, рожь или рапс превращается уже в товар.

Алексей Кондратенко следит за ходом страды. Солнечный день - повод для оптимизма, пауза на обед - заряд энергии, а если все это еще совпало с персональным событием! Механизатор Олег Царенко сегодня встречает свой день рождения в поле.







К поздравлениям коллег и руководства хозяйства "Гастелловское" подарок получился сам собой: урожайность зерновых местами под сотню центнеров с гектара. Часть урожая хозяйство оправит на Минский комбинат хлебопродуктов. Такое может показаться парадоксальным, но это факт. Земли, которые расположены сразу за столичной кольцевой автодорогой, одни из самых высокопродуктивных во всей Минской области. Урожайность тритикале на этом поле, например, 90 центнеров с гектара.



Значительная часть урожая с полей Минской области поступает на Борисовский комбинат хлебопродуктов

По 3-4 тысячи тонн пшеницы, ржи или рапса каждый день. Могут и больше, главное - грамотно распорядиться караваем. В этом борисовчане знают толк: здесь производят макароны и муку. Животноводство же получает, например, рапсовое масло со жмыхом - энергетически ценные добавки к комбикормам.







Всего в полях Минской области работают две тысячи комбайнов