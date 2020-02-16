"На контроле Президента". Импортозамещение

Максимально заменить ввозимые товары аналогичными, но сделанными внутри страны - цель любого государства. На 100 процентов уйти от импорта, конечно, невозможно. Да и не нужно: начинать с нуля часто долго и дорого. А вот продвигаться в традиционных сферах - другое дело.



В Беларуси госпрограмма импортозамещения работает уже много лет. В первую очередь, к минимуму свели импорт продуктов питания: сегодня на столе свои хлеб, молоко, масло, сыры. Более того, эти товары продаем в десятки стран. Всего за последние годы освоено больше тысячи товарных позиций: от декоративной косметики до металлоконструкций. Но есть еще незанятые ниши, а по сути, дыры, через которые из страны утекает валюта. Зарабатывать, а не тратить - основной месседж Президента в вопросах развития национальной экономики. Об этом - следующая серия проекта "На контроле Президента".



