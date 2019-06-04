"На контроле Президента" о легкой промышленности смотрите завтра после "Панорамы"

Легкая промышленность Беларуси - это более 2 тысяч как государственных, так и частных компаний. Почти все гиганты отрасли модернизированы. Но не всем новые линии помогли выйти на прибыльную работу. О необходимости перезагрузки отрасли в целом говорил и Президент, назначая нового главу концерна. Как из минуса выйти в плюс? Об этом в проекте "На контроле Президента" завтра сразу после "Панорамы".