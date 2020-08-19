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"На контроле Президента" развитие регионов. Смотрите сегодня после "Панорамы"

"На контроле Президента". Развитие регионов

О развитии городов с населением 80 тысяч человек, новых производствах и больших гигантах машиностроения в проекте "На контроле Президента. Развитие регионов" в сегодня после "Панорамы".

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