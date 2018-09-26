"На контроле Президента". "Камволь" и "Сукно"

Судьба проблемного предприятия легпрома - "Сукно" - может решится уже на следующем заседании президиума Совета министров. Что ждет производство-банкрота, пока неизвестно. Один из возможных вариантов - полная модернизация по принципу камвольного комбината. Два гиганта белорусского легпрома со схожими непростыми судьбами - "На контроле Президента". Очередная серия проекта уже сегодня после "Панорамы" (видео).