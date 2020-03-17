3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"На контроле Президента". В среду вечером после "Панорамы"
Одна из отраслей, традиционно приковывающая особое внимание в силу своего стратегического значения, - это производство цемента. Заводы этого профиля максимально загружают производства и наращивают объемы выпуска продукции. Сегодня это гарантия эффективной работы, уверены на всех белорусских предприятиях. Напомним, вся цементная отрасль в последние годы переживала не лучшие времена. Масштабная модернизация привела к большим долгам, а падение мировых цен на цемент только усугубило проблемы. Предприятиям дали рассрочки по выплатам займов и нацелили на поиск новых рынков. Ведь активные продажи на экспорт - это валютная выручка, она поможет рассчитаться по долгам. Сегодня есть все основания для роста цен на внешних рынках. Это сделает отрасль более доходной. Для сравнения: все последние годы выгоднее продавать цемент было своим, белорусским потребителям.
Когда цементная отрасль перестанет быть тяжелой ношей белорусской экономики? Как мел обратить в доход, честна ли конкуренция на рынке? Что общего между цементом и Мальдивами? Все это расскажем в очередной серии проекта "На контроле Президента" в среду вечером после "Панорамы".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе