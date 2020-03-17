Одна из отраслей, традиционно приковывающая особое внимание в силу своего стратегического значения, - это производство цемента. Заводы этого профиля максимально загружают производства и наращивают объемы выпуска продукции. Сегодня это гарантия эффективной работы, уверены на всех белорусских предприятиях. Напомним, вся цементная отрасль в последние годы переживала не лучшие времена. Масштабная модернизация привела к большим долгам, а падение мировых цен на цемент только усугубило проблемы. Предприятиям дали рассрочки по выплатам займов и нацелили на поиск новых рынков. Ведь активные продажи на экспорт - это валютная выручка, она поможет рассчитаться по долгам. Сегодня есть все основания для роста цен на внешних рынках. Это сделает отрасль более доходной. Для сравнения: все последние годы выгоднее продавать цемент было своим, белорусским потребителям.



Когда цементная отрасль перестанет быть тяжелой ношей белорусской экономики? Как мел обратить в доход, честна ли конкуренция на рынке? Что общего между цементом и Мальдивами? Все это расскажем в очередной серии проекта "На контроле Президента" в среду вечером после "Панорамы".



