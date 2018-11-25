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"На контроле Президента" в среду в рамках "Панорамы"
Строить экономно, но при этом на совесть - принцип, который делает жилье доступным. Надо признать, что этот закон лежит в основе работы любой отрасли экономики. Меньше тратить без надобности - залог "красной" цены любой продукции.
Не всем удается держать марку рачительных хозяев. Есть и такие, кто многократно накручивает цену при закупках сырья. Госконтроль неоднократно вскрывал такие схемы работы, когда производитель прибегает к помощи посредника и тем самым помогает ему обогатиться, но ставит под удар собственное финансовое благополучие. Примеров, когда цена вырастала даже не в десятки - в сотни раз - немало. Ежегодные убытки только в одной кожевенной отрасли оценили в 10 миллионов долларов!
Отсечь необоснованных посредников и определить прозрачные правила поставок - принципиальное требование Президента. Как избавиться от недобросовестных перекупщиков и убрать лишние звенья в цепочке покупатель - продавец? И какие правки в законах позволят перейти на честные закупки без криминального подтекста?
Об этом в очередной серии проекта Агентства теленовостей "На контроле Президента" в среду в рамках "Панорамы"!
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