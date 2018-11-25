"На контроле Президента" в среду в рамках "Панорамы"

Строить экономно, но при этом на совесть - принцип, который делает жилье доступным. Надо признать, что этот закон лежит в основе работы любой отрасли экономики. Меньше тратить без надобности - залог "красной" цены любой продукции.



Не всем удается держать марку рачительных хозяев. Есть и такие, кто многократно накручивает цену при закупках сырья. Госконтроль неоднократно вскрывал такие схемы работы, когда производитель прибегает к помощи посредника и тем самым помогает ему обогатиться, но ставит под удар собственное финансовое благополучие. Примеров, когда цена вырастала даже не в десятки - в сотни раз - немало. Ежегодные убытки только в одной кожевенной отрасли оценили в 10 миллионов долларов!