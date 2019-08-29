На Копыльском хлебозаводе выпекают более полусотни видов продукции

Новинки в кондитерском деле! Более полусотни видов продукции выпекают на Копыльском хлебозаводе - булочки с начинкой, витушки, кексы. Премьера сезона - сахарные сладости. Стильную упаковку лакомству разработали еще в мае, а уже сегодня козинаки с семечками, арахисом и изюмом пользуются хорошим спросом. Кроме того, в топе покупок - горячий хлеб, который мастера выпекают в две смены, чтобы он был самым свежим.



За сутки на заводе выпекают около двух тонн хлебобулочной продукции География поставок - Слуцкий, Борисовский и Минский районы.



