На крупнейшей пищевой выставке в Ташкенте Беларусь в топ-5 зарубежных экспонентов

Очень плотное сотрудничество с узбекским рынком предприятия Брестчины начали в 2018 году. И если тогда некоторые наши цифры казались для нас недостижимыми, то, для примера, в 2023 году совокупный экспорт предприятий концерна "Брестмясомолпром" составил без малого 50 млн долларов. Узбекистан стал четвертым внешнеторговым партнером наших предприятий. Основная наша задача состоит уже не только в том, чтобы устоять на этом рынке и сохранить объемы, а наращивать их.

Алексей Степанович, гендиректор управляющей компании холдинга "Концерн Брестмясомолпром"