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На крупнейшей пищевой выставке в Ташкенте Беларусь в топ-5 зарубежных экспонентов
Главное событие в сфере пищевой промышленности и продуктов питания Узбекистана - Выставка UzFood открылась сегодня в Ташкенте. Ежегодно в форуме принимают участие ведущие производители, поставщики пищевой промышленности Узбекистана и мира. Беларусь представлена национальным павильоном. Участие нашей страны стало доброй традицией.
Репортаж из Ташкента корреспондента АТН Ярослава Даниленко. Ташкент был одним из ключевых узлов на пути Великого шелкового пути. Через него проходили караваны сотни лет назад. Впрочем, и сегодня, в XXI веке, столица Узбекистана - удобная площадка для продвижения товаров. И выставка UzFood - одна из таких возможностей.
Очень плотное сотрудничество с узбекским рынком предприятия Брестчины начали в 2018 году. И если тогда некоторые наши цифры казались для нас недостижимыми, то, для примера, в 2023 году совокупный экспорт предприятий концерна "Брестмясомолпром" составил без малого 50 млн долларов. Узбекистан стал четвертым внешнеторговым партнером наших предприятий. Основная наша задача состоит уже не только в том, чтобы устоять на этом рынке и сохранить объемы, а наращивать их.
Беларусь в топ-5 зарубежных экспонентов
В этом году белорусские компании представляют широкий ассортимент мясной и молочной продукции, сыров, соков и десертов. Наша страна в топ-5 среди зарубежных экспонентов. Мы представлены национальным павильоном. Краткий экскурс по белорусским предприятиям для партнеров провел глава белорусской дипмисии в Узбекистане. Несмотря на сложную конкурентную среду, качество продукции решает многое.
Очень востребованы наши сыры. Любят и плавленые сыры, и твердые, полутвердые сыры. Также мы представляем сухие смеси, такие как сухая сыворотка, заменители сухого молока для прикормки животных. Представляем пока только сухие смеси для приготовления мягкого мороженого.
Рынок Узбекской Республики очень перспективен, и он растущий рынок по реализации продукции, которую мы представляем. Сохраняем очень высокий удельный вес в отгрузке нашей продукции на этом рынке. Жесткая конкуренция идет, Пакистан, Индия составляют очень большую конкуренцию по цене. Качество нашей продукции намного выше, поэтому мы сохраняем свои позиции на этом рынке.
Есть возможность принять участие в насыщенной деловой программе: работает специализированная площадка для встреч с покупателями, ретейлерами и дистрибьюторами, а также семинары и мастер-классы для участников.
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