На масштабной выставке в Сочи "Евразия - наш дом" страны ЕАЭС подписали новые соглашения

Вопреки деструктивному внешнему давлению в ЕАЭС обеспечена экономическая стабильность. Беларусь на межправсовете в Сочи призвала коллег определиться с основными приоритетами в сотрудничестве, чтобы наиболее грамотно распределить усилия и максимально использовать окна возможностей. Главные цели - технологический суверенитет, транспортно-логистическая самодостаточность, а также новые совместные товары. Чем удивляли на выставке белорусы? Светлана Лукьянюк прошлась по экспозиции в 7 тысяч метров.

Здесь огромное разнообразие запахов с национальным колоритом, чем богата каждая страна. Сочные фрукты и яркие овощи. Все, что растет на полях, плавает в морях и умело перерабатывается на предприятиях. За 7 лет в ЕАЭС производство сельхозпродукции выросло на четверть. А в этом году по мясу птицы и вовсе планируем закрыть всю потребность, по овощам - до 97 и молоку - до 98 %.

Беларусь в молочной и мясной отраслях лидер. И здесь не только про цифры. Наши товары знают точно покупатели не только на всем евразийском пространстве.

"Евразия - наш дом"

Выставка "Евразия - наш дом". И в своем доме мы умеем договариваться и вместе обустраивать быт. Техника в кооперации. Мы показали, что умеем многое импортозаместить. И лучшие модели презентовали премьер-министрам.

Комбайны "Кубань" мы собираем в Краснодарском крае. 10 машин уже готовы к жатве и уборке подсолнечника.

Планируем в этом году выпускать до 100 единиц, из них где-то порядка 50 единиц самоходной техники и 50 - это адаптеры и навесное оборудование. Павел Тиличенко, заместитель директора центра маркетинга и рекламы ОАО "Гомсельмаш"

Если в Краснодаре пока только сборка, то в Брянске полная локализация. Эта машина и есть кооперационный проект.

Российский АвтоВАЗ металл покупает у нашего БМЗ, светотехника из Узбекистана. Крапноузловая сборка идет в Казахстане. Но в топе помещения на выставке эта модель из Беларуси.





Здесь представлена реально работающая машина. Наша задача - этот проект масштабировать и развернуть. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Евразийский электробус

Электробус - евразийская машина и проект, который активно последний год продвигала Беларусь. Степень локализации 80 %. И, кстати, это не просто модель, а возможность показать, что можем сделать сами из своих комплектующих на своем оборудовании и используя сырьевую базу и другие товары, которые будут востребованы на рынке ЕАЭС.





15 % из оставшихся 20 приходится на дружественные нам страны - Турция, Китай, и лишь 5 % критического импорта, который представлен у нас на стенде как предложение к освоению странами-участниками. Тарас Мурог, гендиректор ОАО "Управляющая компания "Белкоммунмаш"

Объединить компетенции

К более активной кооперации в промышленности премьер Беларуси призывал коллег и на заседании межправсовета. Ведь от этого выиграют все страны "пятерки". У каждого есть свои компетенции.

Сейчас по инициативе белорусской стороны разрабатывается соответствующая межгоспрограмма, и мы отрабатываем направления, чтобы институты развития тоже подключились к этому проекту, я имею в виду Евразийский банк развития, чтобы он поддержал в плане кредитования те предприятия, которые примут участие в этом совместном кооперационном продукте. Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси

Наш Банк развития также готов финансово поддержать интересные проекты от фармацевтики до машиностроения, если конечный совместный продукт нужен рынку.

Мы сейчас смотрим на проект несколько шире. Не только с точки зрения классической банковской эффективности, но это должна быть эффективность и совокупная. Этот проект необходим для того, чтобы запустить цепочку последующих. Дмитрий Ярошевич, заместитель председателя правления ОАО "Банк развития Республики Беларусь"

Электровыгода

Самый масштабный белорусско-российский проект - это атомная станция. До конца года два энергоблока начнут работать на полную. И это колоссальный эффект для экономики и людей.

Это новые возможности для развития и смежным отраслям, связанным с энергетикой. Это промышленность, наука, образование, ядерная медицина, сельское хозяйство, созданы возможности развития электротранспорта. Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси

Торговля без барьеров

Экономика Беларуси тесно встроена в экономический обмен не только Союзного государства и ЕАЭС, а также СНГ. Но актуально по-прежнему устранение препятствий во взаимной торговле. Об этом говорил наш премьер на Совете глав правительств. В прошлом году товарооборот Беларуси со странами Содружества почти 50 миллиардов долларов, это 65 % нашей внешней торговли. На 20 % увеличили объемы и по услугам. А сейчас они пойдут более активно. Сегодня подписали соглашение о зоне свободной торговли именно услугами. К нему мы шли более 10 лет. Так что это настоящая победа.





Указанное соглашение станет важным дополнением к существующей в СНГ зоне свободной торговли товарами. Таким образом мы формируем благоприятные условия для наших компаний по всей цепочке добавленной стоимости. На наш взгляд, соглашение получилось достойное, отражает общепринятые мировые подходы, практики, учитывает и более продвинутые договоренности, которые мы уже апробировали в рамках Евразийского экономического союза. Также важно, что мы предусмотрели возможность присоединения к соглашению любого другого государства. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Беларусь предлагает создать отраслевой совет по услугам и инвестициям для мониторинга реализации этого соглашения. Первые данные будут готовы уже к октябрю. Тогда премьеры ЕАЭС и Содружества соберутся на заседание в Бишкеке. А в августе мы всех приглашаем в Минск.

"Все на II Игры СНГ!" - на полях выставки пригласил Роман Головченко, обращаясь к Михаилу Мишустину. Он ответил: "Это правда. Все на Игры СНГ!"