На международном бизнес-форуме в Алматы обсудили приоритеты развития Евразийского пространства

Беларусь и Россия задают тон интеграционным процессам и на пространстве Евразийского экономического союза. Многие успешные проекты "двойки" после активно внедряют и в "пятерке".

Кооперация, импортозамещение и логистика. Евразийский регион сейчас активно работает над созданием транспортной системы. Ее презентовали на международном бизнес-форуме в Алматы.

Светлана Лукьянюк - о главных проектах в Евразийском регионе.

Развитие международных транспортных коридоров как стратегию на годы вперед страны Евразийского союза определили еще 10 лет назад. А нынче время подталкивает двигаться быстрее.

На бизнес-форуме в Алматы заявляют, пересечение осей "Запад - Восток" и "Север - Юг" - это и удобные стыковки, и удешевление логистики на 40 %. Новые маршруты дают возможность торговать и большим количеством товаров. Для Беларуси, которая наращивает торговлю и с Евразийским союзом и с Китаем, это важный проект.

Возникают новые возможности, из Беларуси везти сначала товары на Восток, а потом поворачивать на Юг. Или "Север - Юг", по коридорам, которые сейчас в разработке. И возникнут новые возможности торговли с Ближним Востоком, заливом и Индией. Те регионы, с которыми мы сейчас недоторговываем примерно раза в три, из-за того, что очень дорогая и долгая логистика. Когда тот товар, который сейчас условно занимает 40 дней и 4 тыс. долларов, то будет занимать 18 дней и стоить 2 тыс. долларов. Появятся новые возможности, в том числе и для белорусского экспорта и импорта. Евгений Винокуров, зампредседателя правления Евразийского банка развития

70 % всех международных перевозок из Беларуси сегодня идут в восточном и южном направлении. Так что этот маршрут и новые стыковочные узлы, где и новые терминалы, и развитие операторского бизнеса - это плюс.

Развитие транспортного каркаса для Беларуси - это возможность новых выходов на новые рынки и к новым портам разными видами транспорта, железнодорожным и автомобильным. Сейчас обсуждается проект развития железнодорожной инфраструктуры портов Балтики, для Беларуси будет иметь важное значение, поскольку позволит с большим объемом и с меньшими издержками развозить экспортную продукцию в другие страны мира через порты Балтийского бассейна. Александр Забоев, руководитель Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития

Но евразийский каркас не только для грузов, но и для пассажиров. Ведь транзит, да и туризм, это чистый экспорт транспортных услуг, а значит доходы страны и новые рабочие места.

Экономика Евразийского региона в 2024 году растет достаточно уверенными темпами. Прогноз по году общего ВВП ЕАЭС не ниже 3,5 %. Значит второй год подряд будет выше среднемировых. Беларусь в этой связке держит устойчивость в развитии, поэтому изначально скромные цифры по росту экономики - банк пересмотрел и повысил.

В экономике, конечно, мы наблюдаем высокий рост потребительской активности, инвестиционной активности, что в том числе способствует значительному росту заработных плат, рост кредитования. Кроме того, значимую поддержку оказывает и высокий спрос со стороны Российской Федерации. Мы и в России прогноз пересмотрели в 2 раза, в текущем году по итогам 2024 года, конечно, учитывая, что на Россию приходится 60 % торговли Беларуси, то это дополнительный значимый стимул. Алексей Кузнецов, старший экономист Евразийского банка развития

В целом в новые проекты на евразийском пространстве банк до 2026 года готов вложить не менее 11 млрд долларов. Сотрудничество с нашей страной также в инвестиционном портфеле.

По Беларуси мы договорились об инвестициях в эквиваленте 1,5 млрд долларов за период до 2026 года, мы примерно идем в том графике, который себе наметили. Мы уверены, что ту стратегию, которую наметили мы совместно с белорусскими коллегами, выполним. Николай Подгузов, председатель правления Евразийского банка развития

Проекты в Беларуси - это и Светлогорский ЦКК, работают и с частными компаниями по медицинской упаковке. Уже новые объемы ее производства просчитывают на следующий год. Топовым называют именно инфраструктурный.

Есть такой проект "Прилесье". Это такой большой логистический центр, и мы планируем его профинансировать на 50 млн долларов, при чем вчера с коллегами встречались здесь же, в Алматы. Уже обсуждаем историю второй очереди на следующих этапах. Мне кажется, что это будет высококачественный складской комплекс класса А, которых не так много на территории Беларуси. Ярослав Мандрон, зампредседателя правления Евразийского банка развития

Таких историй точно будет больше. Проекты, которые в унисон Целям устойчивого развития, тоже в приоритете финансирования, до конца года заработают некоторые из них. Детали раскрывать нам не стали. Так как многое еще обсуждается.

Три таких темы -две в ЖКХ и одна на парковочном пространстве - уже находятся на рассмотрении. Особенности этих проектов состоят в том, что они не предусматривают бюджетного участия и решают локальные инфраструктурные задачи. Светлана Маслова, директор по проектам государственно-частного партнерства Евразийского банка развития

Общая задача для всей "пятерки" ЕАЭС - это импортозамещение. Но не только в машиностроении, здесь процесс идет, главное - не сбавлять темпов. Открытая ниша для совместной работы - продовольствие.

По-прежнему много завозится извне союза. При этом до 70 % именно продуктового импорта можно заместить. А это и укрепление собственной продовольственной безопасности, и наращивание экспорта.

На бизнес-форуме в Алматы уверены, что товарооборот стран Евразийской "пятерки" к 2030 году вырастет почти на 40 %. А то и больше. Поэтому создание эффективно работающих товаропроводящих сетей - от поля до стола потребителей - это приоритет и для предприятий, и для инвесторов. Тем более резервы для роста объемов сельхозпродукции огромные, учитывая земельные богатства пятерки до 480 млн га. Вложения нужны в новые мощности по переработки и хранению.

На форуме как раз подписали соглашение по расширению площадей и оборудованию одного из белорусских производителей мяса птицы. У него экспорт в 10 стран, и основная часть именно на рынок ЕАЭС. И строительству терминалов для хранения продукции на территории Евразийского союза. Это важный пункт большого проекта Евразийского агроэкспресса. Современные агрохабы - это большой плюс для нас покупателей.

Когда проект начал активно развиваться, мы поняли, что у нас, на территории стран ЕАЭС, остро не хватает консолидационных складов и агротерминалов, так называемых агрохабов. Где малые и средние фермеры, предприятия могут туда продавать свою продукцию для консолидации крупными партиями и ускоренной отправки. И мы рассчитываем, что мы запустим новый маршрут свежей плодоовощной продукции из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана далее в Россию, Беларусь и другие страны Евразийского союза. Алевтина Кириллова, гендиректор автономной некоммерческой организации "Евразийская агрологистика"