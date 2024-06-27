На Международном бизнес-форуме в Алматы обсудят реализацию крупных проектов в Евразийском регионе

Ставка на локализацию и импортозамещение. В Евразийском союзе нужны новые финансовые инструменты для поддержки важных проектов. За 10 лет объем контейнерных перевозок из стран ЕАЭС в Китай и в областном направлении вырос в 200 раз . И тенденция на увеличение сохраняется. Об этом сегодня говорили в Алматы. Там открылся международный бизнес-форум. Корреспондент АТН Светлана Лукьянюк о главном для развития Евразийской интеграции.

Улучшение транспортной связанности всего Евразийского Союза - это, конечно, сокращение издержек на перевозку грузов, что в нынешних реалиях архиважно. Да и в целом сам регион получает шанс стать транспортным перекрестком таких главных коридоров как Центральный евразийский и Север-Юг. По прогнозам грузопоток увеличится к 2030 году почти на две трети – до миллиона 700 тысяч контейнеров в год.

Евразийский транспортный каркас

Поэтому сегодня важно выстраивать инфраструктуру. Это и цифровизация для бесшовного прохода и товарные хабы, и работа операторов, и тарифы. Ведь все пять стран ЕАЭС не имеют выхода к морю, а значит тратят на логистику на 40 процентов больше, чем морские державы. Сегодня есть шанс довозить выгодно.





Для Беларуси - страны экспортоориентированной - комфортная логистика по жд ветке или на авто меет большое значение. Тем более Объём взаимной торговли только сельхозпрдукцией стран ЕАЭС и наблюдателей Таджикистана и Узбекистана к 35 году вырастет почти вдвое и превысит 27 миллиардов долларов. Но товар важно не только привести, но и сохранить. И терминалы для хранения это ключевой пункт Евразийского агроэкспресса.

Алевтина Кириллова, гендиректор автономной некоммерческой организации "Евразийская агрологистика": Мы рассчитываем, что запустим новый маршрут свежее-плодоовощной продукции из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана далее в Россию, Беларусь и другие страны Евразийского союза и эта свежая и качественная продукция обеспечит продовольственную безопасность всего населения стран Еврозийского союза.

Совместные проекты

Особое внимание уделяется генетике и селекции, импортозамещению в машиностроении и создания инфраструктуры. Часть из этих проектов финансируется и Евразийским банком развития. До 2026 года он планирует инвестировать 11 миллиардов долларов в проекты пятёрки. В Беларуси проектов на полтора.

Новые источники вложений

Поиск новых источников финансирования планируют решать и за счёт исламских финансов. Сейчас их доля в мировых активах за 4 триллиона долларов. В 27 году будет почти 7. Капитал работает уже более чем в 90 странах мира.





Руслан Даленов, заместитель председателя правления Евразийского Банка развития: Это позволит нам привлечь деньги с Ближнего Востока и других рынков. Наша цель к 2028 году привлечь 2млрд долларов с этого рынка. Естественно деньги пойдут не только в Центральную Азию, они могут работать на территории всей Евразии, кому будут удобны принципы устойчивости.