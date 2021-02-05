На межправсовете ЕАЭС Беларусь озвучила позицию по дальнейшему развитию и интеграции союза

Сегодня в Алматы состоялся межправсовет. На нем Беларусь озвучила четкую позицию по дальнейшему развитию и интеграции Евразийского экономического союза. Это дисциплина исполнения всех договоренностей, приоритеты цифровой повестки дня (маркировка товаров, электронные подписи) и равноправный доступ к госзакупкам. На встрече также говорили о защитных, антидемпинговых мерах и о перечне стран-пользователей единой системы тарифных преференций. Из Алматы наш корреспондент Светлана Лукьянюк.

Несмотря на все карантинные меры из-за коронавируса в Казахстане, когда появляться без маски в общественных местах нельзя, кафе в городе работают до 23:00, "пятерка" ЕАЭС на уровне премьеров в Алматы встречается офлайн. Формат живого общения в последнее время, скорее, исключение. Он долго был в дефиците. Многие переговоры перешли в онлайн. Но стирая границы по видеосвязи, все же позиции легче отстаивать с глазу на глаз. Первая встреча о евразийской интеграции в новом году в Казахстане, он как раз с 21-го председательствует в объединении.

Прошлый год ЕАЭС потеряло в торговле внутренней 11,5 %, а во внешней - 16,5. Пока эксперты осторожны в прогнозах и на год нынешний и по контрактам, и по совместным проектам. Но то, что многие отрасли уходят в цифру - это реальность, с которой каждая из стран должны идти в ногу, чтобы быть конкурентоспособной на рынке.

Цифровая перезагрузка ЕАЭС

Об электронных услугах, платформах и трансформации в условиях пандемии сегодня в Алматы говорили на форуме "Цифровая перезагрузка. Вирусную ситуацию запускали только камеры. А для прессы стран ЕАЭС организовали отдельные мини-пресс-центры с интерактивными экранами и зоной Wi-Fi.

До обсуждения совместного будущего выставка проектов. Это уже не завтра. Операция в один клик становится для многих сфер днем сегодняшним. И здесь важно не промедлить ни в законах, ни в принятии прогрессивных идей. Ведь интеграция стимулирует к развитию на равных, чтобы на общем рынке быть сильным конкурентом.







В зале огромные экраны. Многие спикеры присоединятся онлайн. Беларусь готова идти в ногу с партнерами, сделав ставку на развитие ИКТ. Об этом говорит премьер Роман Головченко. У нас 32 место в рейтинге Международного союза электросвязи. Парк высоких технологий - крупнейший IT-кластер - за прошлый год на экспорте заработал 2 с половиной миллиарда долларов. Цифра открывает и новые возможности для реального сектора и не только. Казалось бы, их нельзя упустить. Ведь как было заявлено на форуме, через 2 года 65 % мирового ВВП будет оцифровано. Но некоторые проекты в ЕАЭС буксуют. Хотя они шаг к новому уровню и реального сектора, и жизни городов.

В повестке межправсовета ЕАЭС 11 вопросов

От нанотехнологий к кооперации и вопросам, которые сегодня на повестке дня межправсовета ЕАЭС. Совместное фотографирование без рукопожатий. Это тоже особенности встреч в вирусное время. На повестке 11 вопросов. Как правило, премьеры детально рассматривают каждое предложение. А спорных тем накопилось. Беларусь настаивает: все решения нужно исполнять в срок. Волокита порождает затягивание архиважных вопросов.







Беларусь - за интеграцию на равных

Беларусь всегда была за интеграцию на равных. За прошлый год, когда мы председательствовали в ЕАЭС, с 19 барьеров сняты 11. Но, конечно, важно, чтобы не появлялись новые. Иначе движение вперед не будет. Сегодня ставка на кооперацию в промышленности и АПК. Да, по некоторым товарам интересы пересекаются, но это не повод ставить друг другу палки в колеса. Наоборот, нужно вместе работать над импортозамещением. Это станет и ответом на санкции со стороны Запада по блокировке поставок комплектующих и технологий.

Да, рынок ЕАЭС огромный, но и производственный потенциал большой. Чтобы не было кризиса перепроизводства, нужны новые рынки. И новые торговые соглашения. Эта тема предмет обсуждения в широком составе межправсовета. Говорят о защитных мерах и обеспечении сырьем своих предприятий, о новом витке взаимодействие на линии "Один пояс и один путь".







Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года

Как будет развиваться евразийская интеграция, прописали в стратегии до 2025 года. Это дорожная карта ЕАЭС. Надежды на восстановление доковидных грузопотоков, торговли и полетов внутри союза и запуск платформы "Путешествие без COVID".

Чтобы "пятерка" стала важным торговым и транспортным узлом, следующий раз партнеры согласуют позиции на евразийском рынке в апреле в России. В каком формате - онлайн или офлайн - покажет время.