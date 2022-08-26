На межправсовете ЕАЭС в Кыргызстане обсудят вопросы общего рынка газа и развитие промышленной кооперации

Важно не забывать, что у нас не просто торговый союз, а союз экономический. Есть общие вызовы, которые схожи для экономик всех стран, в частности необходимость повышения доли сегмента промышленности (особенно обрабатывающей) в экономике, привлечения инвестиций в эту сферу. Потому считаю, что жизненно необходимо уже сейчас активизировать совместную работу в промышленной сфере, перейти к реализации конкретных проектов промкооперации или сквозных промышленных проектов, которые мобилизуют потенциал наших государств и дают возможность развиваться дальше высокотехнологичным секторам.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси