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На межправсовете ЕАЭС в Кыргызстане обсудят вопросы общего рынка газа и развитие промышленной кооперации
Сегодня большой переговорный день премьер-министров Евразийского союза.
Кыргызстан принимает межправсовет ЕАЭС. Развитие интеграции в условиях внешних вызовов - вопрос номер один. На повестке общий рынок газа, удобные транспортные коридоры, развитие промышленной кооперации. Позиция Беларуси: союзникам нужно сосредоточиться на выпуске высокотехнологичной продукции под маркой ЕАЭС. Общие промышленные проекты обеспечат союзу независимость от импортных поставок. Эта работа приобретает особую значимость в условиях западного экономического давления.
Важно не забывать, что у нас не просто торговый союз, а союз экономический. Есть общие вызовы, которые схожи для экономик всех стран, в частности необходимость повышения доли сегмента промышленности (особенно обрабатывающей) в экономике, привлечения инвестиций в эту сферу. Потому считаю, что жизненно необходимо уже сейчас активизировать совместную работу в промышленной сфере, перейти к реализации конкретных проектов промкооперации или сквозных промышленных проектов, которые мобилизуют потенциал наших государств и дают возможность развиваться дальше высокотехнологичным секторам.
Премьеры ЕАЭС сходятся во мнении: Евразийский союз доказывает свою эффективность и устойчивость в условиях новых угроз. Страны реагируют на все сложности сообща, не допускают ухудшения экономик, активнее работают над устранением барьеров во взаимной торговле и кооперации.
Фото: pixabay.com
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