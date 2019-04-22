На Мозырском НПЗ из-за некачественной российской нефти вышло из строя дорогостоящее оборудование

Несмотря на это завод работу продолжил. На предприятии заверили, что вся продукция выпускается в полном ассортименте и за ее качество волноваться потребителю не стоит - ситуация под контролем. Сырье на НПЗ поступало по нефтепроводу "Дружба", который в центре пристального внимания оказался в конце минувшей недели, когда из России начал поступать углеводород с высоким содержанием хлора. Беларусь приняла решение временно ограничить экспорт светлых нефтепродуктов. Правительство создало штаб для урегулирования ситуации. Вероника Бута продолжит.



Первым удар на себя взял Мозырский НПЗ. Несколько дней назад, когда по нефтепроводу "Дружба" вместо качественного углеводорода стала поступать нефть с содержанием соединений хлора в десятки раз выше нормы, ничего не предвещало. Меж тем коррозия, которую вызывают эти хлориды, всего за неделю съедает минимум 4 миллиметра стальной трубы. Сегодня на предприятии уже подсчитывают реальные убытки. Из строя вышло дорогостоящее оборудование.







Российская сторона вины с себя не снимает, партнеры подтвердили: источник загрязнения обнаружили на участке Самара - Унеча, и заверили, что вскоре исправят. Но готовы ли они оплатить ремонт оборудования в Мозыре, пока неизвестно. К вопросу подключились юристы. Пока же оперативно все неполадки устраняют на предприятии своими силами.



На белорусских НПЗ реагируют незамедлительно, многократно увеличив количество реагентов для защиты оборудования. Оба завода в Новополоцке и в Мозыре завершают модернизацию. Вложения последних лет сравнимы с предыдущим десятилетним этапом обновления заводов. А некачественная нефть может нанести серьезный урон не только оборудованию. Она способна поставить под сомнение надежность белорусской транспортной артерии, ведь по этому нефтепроводу сырье из России поступает дальше - на Запад. На постсоветском пространстве наши НПЗ в десятке, а по некоторым позициям даже в тройке нефтеперерабатывающих предприятий. Планку снижать не планировали.



Каким образом минимизировать негативные последствия, думают в оперативном штабе по контролю над ситуацией. Так, приняли решение ограничить поставки светлых нефтепродуктов по всем экспортным направлениям. Практически вдвое снизили загрузку "Нафтана". Это помогло оттянуть время и подготовиться к приему некачественного сырья. Да, бракованная нефть сюда сегодня уже тоже поступила, однако в переработку она не пошла, хранится в специальном резервуаре. Работают на старых запасах. Ущерб от поставки некачественной нефти Беларуси еще предстоит оценить.







По предварительной оценке, он может составить от нескольких десятков до сотен миллионов долларов. Предстоит сторонам решить и вопрос доставки плохого сырья обратно в Россию. Сейчас накоплено уже более 700 000 тонн нефти, которая не соответствует показателям качества. Завтра в Москве, как ожидается, пройдут переговоры по вопросу некачественных поставок. Команда Белнефтехима и директора нефтеперерабатывающих заводов отправятся на Транснефть обсудить сложившуюся ситуацию, а главное - выход из нее. Чтобы на наши НПЗ снова поступило качественное сырье, потребуется не меньше недели. Но в белорусском концерне заверили, что внутренний рынок нефтепродуктами полностью обеспечен.



