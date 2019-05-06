Сегодня на Мозырском НПЗ приступят к переработке партии чистой нефти, которая поступила на завод накануне. Как было заявлено ранее в Белнефтехиме, эксперты отобрали пробы поступившего сырья и подтвердили, что его качество соответствует стандарту.

Напомним, проблемы с российской нефтью возникли две недели назад: содержание хлорорганики в десятки раз превысило норму. Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов, снизила загрузку своих заводов. Прием и транзит нефти остановился в направлении Украины, Польши и других европейских стран. Ущерб оценивается в сотни миллионов долларов.