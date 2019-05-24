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На "Нафтан" дополнительно поставят нефть для полной загрузки завода
Партнеры подтвердили обоюдную заинтересованность начать прокачку качественного сырья в направлении Западной Европы
Москва готова решать вопросы компенсаций за прокачку некачественной нефти по "Дружбе". Сегодня об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам переговоров с российским коллегой Дмитрием Медведевым. Встреча прошла в подмосковных Горках. Партнеры подтвердили обоюдную заинтересованность начать прокачку качественного сырья в направлении Западной Европы. Уже на старте следующей недели начнется вытеснение грязной нефти обратно в Россию. Это освободит нефтепровод для углеводородов высокого качества. Напомним, все меры, необходимые для восстановления поставок и транзита нефти в прежних объемах, Минск и Москва прописали в дорожной карте - она содержит и блок вопросов касательно возмещения ущерба от грязного сырья.
Оценивать фактические убытки из-за ЧП в "Дружбе" будет специальная рабочая группа
На нынешнем этапе для Беларуси первым шагом к решению проблемы станет откачка из труб некондиционного сырья - это поможет возобновить транзит европейским потребителям.
В конце июня Сергей Румас и Дмитрий Медведев планируют провести еще одну встречу
Премьер-министры Беларуси и России рассмотрели и ряд интеграционных вопросов и дали поручения министрам экономик двух стран в течение месяца снять все разногласия. В конце июня Сергей Румас и Дмитрий Медведев планируют провести еще одну встречу.
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