На "Нафтан" дополнительно поставят нефть для полной загрузки завода

Москва готова решать вопросы компенсаций за прокачку некачественной нефти по "Дружбе". Сегодня об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам переговоров с российским коллегой Дмитрием Медведевым. Встреча прошла в подмосковных Горках. Партнеры подтвердили обоюдную заинтересованность начать прокачку качественного сырья в направлении Западной Европы. Уже на старте следующей недели начнется вытеснение грязной нефти обратно в Россию. Это освободит нефтепровод для углеводородов высокого качества. Напомним, все меры, необходимые для восстановления поставок и транзита нефти в прежних объемах, Минск и Москва прописали в дорожной карте - она содержит и блок вопросов касательно возмещения ущерба от грязного сырья.



Оценивать фактические убытки из-за ЧП в "Дружбе" будет специальная рабочая группа

