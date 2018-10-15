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На неделе сдали последнюю высотку в жилом комплексе "Минск-Мир"
Очередной этап строительства завершился в жилом комплексе "Минск-Мир". На неделе сдали пятую и последнюю высотку из серии "Марина" квартала "Эмиратс". В доме 25 этажей и 271 квартира. И почти все из них уже проданы. Для знакомства с новой жилплощадью пригласили владельцев. Как оценили строительство, по каким критериям делали свой выбор - узнала Ксения Лебедева.
"Минск-Мир" - это город в городе. А это значит, что на территории жилого кластера будет все необходимое для жизни - центры торговые, развлекательные, детские сады и офисные здания, все в шаговой доступности. Один из кварталов "Эмиратс". Его часть 5 голубо-белых высоток. Последнюю "Марину" в 25 этажей сдали буквально на днях.
Они выстроились как по линеечке на новой, еще год назад не существовавшей минской улице Братской. Директор компании застройщика Светлана Щетко говорит, что в этом есть свой символизм, ведь над проектом работает международная команда - сербы и белорусы. А Братская звучит на обоих языках одинаково.
Комплекс создавался под молодые семьи, семьи с детьми. Во дворе игровые площадки со спецпокрытием, чтобы малыши не получили травмы, внутри уже в лобби-гостиной все условия, чтобы перепеленать ребенка. Достраивается детский сад с бассейном, вскоре в соседнем квартале появится современная школа.
В компании "Дана Холдингс" подчеркивают: высотное строительство требует установки самого лучшего и безопасного оборудования. Поэтому во всех "Маринах" используются современные скоростные бесшумные лифты.
Сегодня "Дана Холдингс" дает своему покупателю беспроцентную рассрочку на два года без участия банка. Приобрести квартиры можно в кредит, используя спецпрограммы банков-партнеров, а также в лизинг.
Не обижены и автомобилисты. Кроме открытой парковки, в их распоряжении 9-уровневый паркинг почти на 800 мест. Скоро вблизи квартала "Эмиратс" появится и станция метро "Аэродромная", так что все условия создаются и для тех, кто выбирает передвижение без автомобиля.
Застройщик с гордостью отмечает, что бизнес-сердцем и основной точкой притяжения внимания инвесторов станет Минский международный финансовый центр, построенный по лучшим мировым стандартам в жилом комплексе "Минск-Мир".
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