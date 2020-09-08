На первом энергоблоке БелАЭС начались испытания реактора

На первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции приступили к гидравлическим испытаниям реактора. Успешное их завершение позволит перейти к следующим этапам программы. А именно к разогреву первого контура, определению его гидрохарактеристик и последующему выводу реактора на минимально контролируемый уровень мощности. Если испытания будут пройдены, первую электроэнергию на БелАЭС планируют выработать к ноябрю.



