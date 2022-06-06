На площадке импортозамещения БУТБ за неделю совершено более 400 сделок

Более 400 сделок за неделю почти на 4 миллиона рублей - таковы итоги работы площадки импортозамещения на Белорусской универсальной товарной бирже. Наибольший спрос фиксируется на стройматериалы, изделия из пластмассы и резины, электрооборудование, запчасти и комплектующие. Напомним, что платформа начала работать в конце мая. Она призвана помочь заказчикам оперативно найти аналоги зарубежной продукции, а поставщикам и производителям - новые рынки сбыта отечественных товаров. Сейчас в электронном каталоге доступны около 500 тысяч товарных позиций, и перечень этот ежедневно пополняется.