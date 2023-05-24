На поддержку интеграционных проектов ЕАЭС в 2024 году предлагается направить 1,7 млрд российских рублей

На поддержку интеграционных проектов Евразийского экономического союза в 2024 году предлагается направить 1,7 млрд российских рублей. Об этом сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович на проходящем в Москве II Евразийском экономическом форуме, сообщает БЕЛТА.

"В декабре прошлого года главы государств приняли хорошее решение о субсидировании процентных ставок по совместным интеграционным проектам. На завтрашнее заседание Высшего Евразийского экономического совета выносятся еще два документа, то есть движение идет", - сказал Михаил Мясникович.

"В проекте бюджета на 2024 год предлагается на поддержку интеграционных проектов направить 1,7 млрд российских рублей. Я думаю, стороны поддержат это предложение Минфина России. Но нужны проекты. И до тех пор, пока хозяйствующие субъекты, бизнес не увидят, каковы условия функционирования этих совместных проектов, движение идти будет очень вязко", - отметил председатель Коллегии ЕЭК.