3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На получение знака "Сделано в Беларуси" для маркетплейсов поступили десятки тысяч заявок
На получение знака "Сделано в Беларуси" для маркетплейсов поступили десятки тысяч заявок, сообщили в Белорусской торгово-промышленной палате.
БелТПП еще с 15 мая начала принимать заявки на получение такого знака на площадке крупнейшего российского интернет-магазина. Такой знак нужен для гарантии: продается действительно товар белорусского производства, а не подделка, каких было немало.
По договоренности с руководством маркетплейсов сделана верификация, выдаются сертификаты происхождения товаров. И уже после верификации товары размещаются действительно под брендом "Сделано в Беларуси", отметили в БелТПП.
Заявки от предприятий и производителей поступают каждый день. Главным образом это товары народного потребления и продукты питания длительного хранения.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов