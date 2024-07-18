На получение знака "Сделано в Беларуси" для маркетплейсов поступили десятки тысяч заявок, сообщили в Белорусской торгово-промышленной палате.

БелТПП еще с 15 мая начала принимать заявки на получение такого знака на площадке крупнейшего российского интернет-магазина. Такой знак нужен для гарантии: продается действительно товар белорусского производства, а не подделка, каких было немало.

По договоренности с руководством маркетплейсов сделана верификация, выдаются сертификаты происхождения товаров. И уже после верификации товары размещаются действительно под брендом "Сделано в Беларуси", отметили в БелТПП.