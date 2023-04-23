На полях Беларуси - массовый сев

Аграрии сейчас в поле каждый день, без выходных и праздников. На полях страны - массовый сев. Лидируют южане. Один за другим в весенний марафон включились и самые северные районы. Им сложнее всего: природа отвела максимально сжатые сроки для работы. А посеять вовремя - важно. Это технология. От ее соблюдения зависит и результат. Об этом не раз говорил глава государства. Да и сельчане, разумеется, все понимают.

Сегодня перед аграриями стоит задача - не только страну прокормить, но еще и на экспорте заработать. В мире дефицит продовольствия. И в этом вопросе здравый расчет - лучший стимул в работе. Туда, где начинается продовольственная безопасность государства, в поля, отправились наши корреспонденты.

"Жаль, что телевидение не передает аромата свежевыпеченного хлеба, - говорит начальник производственно-технической лаборатории филиала "Оршанский хлебозавод" ОАО "Витебскхлебпром" Елена Кутузова. - Все, что могут белорусы сделать, все заложено в этой буханке хлеба. От самого зернышка и до конечного продукта - это человеческие руки и душа".

Хлеб - главное богатство и самая твердая валюта. 24/7 работают печи Оршанского хлебозавода. Хлеб пекут из самой лучшей муки - нашей!

Жарко сегодня не только в цехах. На полях весь световой день работает техника. Сеют хлеб. Апрельское солнце почти досушило затопленные паводком угодья, а значит, только работай. Оршанский район - житница севера Беларуси, и сдавать позиции здесь не собираются. Поэтому на каждом этапе - выверенный подход.





Препараты преобразуются в пылеобразную форму, через которую проходит зерно, что обеспечивает 100-процентное покрытие зерна. Андрей Алексеенко, начальник комплекса для подготовки семян сельхозкультур РПУП "Устье" НАН Беларуси"

Что посеять, чтобы нажать вдоволь, знают в Устье. Здесь работает самый современный и самый мощный центр по подготовке семян сельскохозяйственных культур. Продуманность во всем: от весовой, куда привозят зерно, заканчивая упаковкой протравленных семян.

Почти все технологические процессы здесь скрыты от глаз. Изюминкой завода является фотосепаратор. Он установлен на предприятии. Прибор способен просканировать каждое зернышко, и, заметив малейшую трещину или иной дефект, отбраковывает его.

Прежде чем положить в землю, семена проходят обязательную процедуру протравливания. Их обрабатывают специальными веществами, которые защищают растение в первые недели роста.

Не меньше месяца. Это гарантируют все производители, то есть у растения на протяжении двух недель развивается корневая система, появляются всходы и, соответственно, еще 2 недели как минимум препарат ее защищает. Препарат направлен на повышение урожаев в будущем. Андрей Алексеенко, начальник комплекса для подготовки семян сельхозкультур РПУП "Устье" НАН Беларуси"

В Оршанском районе посевные агрегаты уже прошли половину полей, отведенных под хлеб. В "Устье" зябь подняли осенью, поэтому апрельский график - односменный: почти весь световой день в поле, вечером - подготовка техники на завтра.

У механизатора РПУП "Устье" НАН Беларуси" Александра Тиханского сеялка новая, не без гордости говорит он. Получил ее в 2023 году. "Двенадцатиметровая! За день 100 га можно обработать, обработка хорошая, культиваторы новые", - отмечает он.

Александр Тиханский растит хлеб два десятка лет. Это уже семейное дело: в "Устье" работал отец, сейчас - в связке со старшим братом. Это он на новом "БЕЛАРУСе" заканчивает поле.

Каждый пройденный гектар - это деньги. И от его труда зависит не только благополучие семьи - всей страны. Здесь, на поле, начинается продовольственная безопасность государства. Будем с хлебом - будем жить. Еще и заработаем.

Восемь миллиардов долларов экспортной выручки - это не предел. Можем больше. Не раз об этом говорил и глава государства. Главное - строго соблюдать технологическую дисциплину.





Продовольственный экспорт впервые принес выручку свыше 8 миллиардов долларов. Помните, мечтали о шести. И это при том, что мы же знаем, какие резервы есть еще во многих сельскохозяйственных организациях. Наведем жесточайший порядок, будем соблюдать технологическую дисциплину и регламенты - результаты будут на порядок выше. В мире население прирастает, голод охватывает все больше и больше стран. Поэтому продовольствие, без которого никто жить не может, будет главным направлением развития экономики в любой стране. Спрос за порядок в сельском хозяйстве с губернаторов и правительства - бескомпромиссный. Я уже об этом им сказал. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

В Гродненской области сев зерновых уже завершают. Сейчас внимание - не менее стратегической культуре. Кукуруза. От ее урожайности зависит развитие целой отрасли - животноводства.

На полях хозяйства "Гудевичи" - усовершенствованный посевной агрегат. Теперь одновременно с семенами в почву закладывают и минеральные удобрения. Так называемая туковая смесь специально разработана под кукурузу. В ней питательные компоненты подобраны даже с учетом климатических особенностей региона.

"Семена залегают на глубину до 5 сантиметров. Если посмотреть, их легко можно найти, вот. В этом году оснастили сеялку новой технологией - поставили "ТУКи" и параллельно с севом вносим фосфорные удобрения", - говорит эксперт.

Такая технология позволит семенам быстро пойти в рост. Но и качество сева на будущий урожай кукурузы влияет не меньше. Все узлы отлажены - механизатор Сергей Бобрик свой агрегат лично готовил к выходу в поле.

Настроил сеялку под кукурузу, поставил высев, все сделал. Скорость зависит от поля. Если поле ровное - до 8 километров в час, если неровное - от 6-8 километров в час. Высеваю в день 20-25 гектаров. Сергей Бобрик, механизатор ЗАО "Гудевичи"

Кукуруза - важная часть рациона поголовья. В "Гудевичах" надо накормить почти 7 тысяч буренок. Благодаря кукурузе, в хозяйстве ежегодный прирост надоев. А молочные реки - это и прибыль аграриев, и экспортный потенциал отечественных переработчиков.

Средний удой на корову свыше 21-го литра. Кукуруза - очень важный продукт… Это молокогонный продукт и очень качественный. Мы используем как в рацион, в комбикорма, так же заготавливаем плющеную кукурузу. Татьяна Стефанович, главный зоотехник ЗАО "Гудевичи"