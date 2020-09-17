На полях Беларуси в самом разгаре сезон заготовки овощей

Белорусские аграрии в эти дни заняты на полях. И результаты внушительные - урожай достойный. Сейчас сезон заготовки овощей. Свежие помидоры, капуста, морковь, свекла. Все это вскоре появится на прилавках магазинов. Будет и новый урожай картофеля. Сейчас сельские и фермерские хозяйства заготавливают впрок. Нюансы хранения узнала Елена Витко.





Урожайные картофельные поля

Эти бескрайние поля в Минском районе до самого горизонта засеяны вторым хлебом. В эти дни механизаторы с удовольствием ищут "скарб". Этот сорт картофеля, а еще "сатина" и "маниту" - основные в агрокомбинате "Ждановичи". Всего под эту культуру в хозяйстве отвели около 70 гектаров, собрать планируют более 2 с половиной тысяч тонн. Урожайность корнеплодов высокая.

Сергей Ржеутский, начальник производства продукции открытого грунта агрокомбината "Ждановичи":

"Сейчас мы на поле, где происходит копка картофеля. Площадь массива 40 гектаров, здесь у нас белорусский сорт "скарб". Урожайность неплохая, около 400 центнеров с гектара. Погодные условия позволяют убирать в полную мощь".

С полей урожай отправляется на сортировку. С конвейера часть уходит в семенной фонд, остальное закладывают на зиму в хранилище. 800 тонн уже есть.

Игорь Гритченко, начальник цеха хранения продукции агрокомбината "Ждановичи":

"Здесь сначала идет лечебный период около двух недель - здесь происходит только вентиляция, период заживления картофеля. После этого начинается постепенное снижение температур - от +10 до +2 градусов. Здесь она хранится до 6 месяцев. После этого достаем, отсортировываем. От 5 до 30 кг в сетке - и поступает на реализацию".



А это уже фермерское хозяйство в Смолевичском районе. Картофель здесь тоже культура урожайная. С 250 гектаров собрать планируют 5 тысяч тонн.

Витаминный микс

Здесь все выращивают в промышленных масштабах. Всего на 900 гектарах более 20 видов овощей. Кроме свеклы, картофеля и капусты, есть морковь, огурцы, здесь, например, растут томаты. К слову, новый урожай долго не задерживается. Прямо с полей отправляются потребителям.

Осенью всегда большой спрос и на хрустящую капусту. Кочаны-гиганты с этого поля тоже вот-вот окажутся на прилавках. Вырастить такой хороший урожай удалось в том числе благодаря агротехнологиям и опыту специалистов. В фермерском хозяйстве постоянно работают около 100 человек, а в разгар сезона временную занятость получают еще столько же.

Виталий Секержицкий, руководитель фермерского хозяйства Смолевичского района:

"На сезонные работы мы привлекаем. Мы работаем с центрами занятости Смолевичского, Червенского, Березинского, Минского районов. Мы привлекаем до 100 человек в день. Здесь мы собираем капусту, урожайность хорошая. На каждом участке поля разная, в среднем около 50 центнеров с гектара".

Собирать витаминный микс без потерь помогает и техника. За ее исправную работу отвечает инженер-механик Сергей Ходас. Во многом именно от него зависит эффективность и сроки уборки.

Сергей Ходас, инженер-механик фермерского хозяйства Смолевичского района:

"Все механизмы идеально работают, максимум мы берем с каждого. С 8-ми и стараемся допоздна - каждую минуту убираем. В день мы копаем около 300 тонн картошки, морковки приблизительно 80 тонн".