На Белорусском энергетическом и экологическом форуме прозвучали важные заявления о БелАЭС и союзных программах

О реализации союзных программ в сфере энергетики и запуске второго энергоблока БелАЭС - важные заявления прозвучали 11 октября на полях Белорусского энергетического и экологического форума. Это традиционный смотр технологий и инноваций, работающих на энергетическую безопасность страны. На минской площадке в нынешнем году представлено более сотни разработок. Как цифровизация меняет облик энергосистемы? Почему скорректированы сроки включения в сеть первого энергоблока Белорусской атомной станции? И на какой стадии договор о создании союзного рынка природного газа? С площадки форума репортаж Ольги Анищенко.

Виртуальная реальность в действии. Теперь энергетики могут учиться не на ошибках, а на специальных тренажерах, которые помогают обучить персонал всему, с чем приходится сталкиваться в реальности.

Ежедневно наши электромонтеры производят переключение на электроустановках, и это представляет самую большую опасность, потому что если будет нарушена последовательность действий, это может привести к трагическому исходу. Этот тренажер позволяет моделировать переключения, которые производят наши профессионалы ежедневно, и отрабатывать их, доводить до автоматизма. Соответственно мы снижаем риск аварии и риск травмы на производстве. Алексей Алехна, начальник ПТО филиала "Учебный центр РУП "Витебскэнерго"

Все это напоминает авиасимуляторы. Они задают опасные ситуации и учат пилота правильно реагировать. На тренажерах все устроено практически так же: можно запрограммировать буквально все, даже самые серьезные аварии. Говорят, такой опыт превосходит классическую модель получения знаний.





На Витебщине будущих энергетиков могут обучать только так. Но рассчитывают масштабировать игровой опыт на всю страну - на стендах заметное оживление.

Технологии заметно преображают энергетический сектор. Вот жилой дом в миниатюре. Пример системы коллективной безопасности при пользовании газом в быту. Так вот при утечке газа (а такие ЧП, как известно, грозят взрывами и даже жертвами!) датчики тут же сигнализируют о проблеме. Автоматика предотвратит дальнейшую утечку.

Как только аварийная диспетчерская служба получила сигнал отработки, выезжает аварийная машина для устранения загазованности, а в остальные квартиры, если мы отключили одну из них, газ продолжает поступать. Людмила Лисовская, замдиректора ПУ "АйТиГаз"

Разработки помогают исключить человеческий фактор, снизить угрозу жизни. Так, беспилотники теперь сами обследуют труднодоступные трассы газопроводов, а умные роботы проводят медосмотр перед выполнением газоопасных работ, заменяя сразу несколько медиков.

Но не только безопасности ради. Экономика должна быть еще экономной, а тем более энергетика. Об этом в нынешнем сезоне хорошо знает европейский потребитель. Современные счетчики учета энергоресурсов тому пример. На форуме представлены их всевозможные модели. Они и считают предельно точно (а значит потребитель заплатит ровно столько, сколько потребил), позволяют выбрать лучший тариф, дистанционно снимать показания и даже отключить неплательщика, никуда не выезжая.

Осуществляется мониторинг в течение двух месяцев - система позволяет это делать. Мы предупреждаем заказным письмом о необходимости оплаты. Если человек не производит оплату, то через два месяца выезжать не надо на объект потребителя, потребитель дистанционно ограничивается до момента оплаты. Руслан Вегера, замдиректора РУП "Гомельэнерго"

Согласно планам, такие приборы учета должны полностью вытеснить старые модели уже к будущему году. А еще через три - к 2026-му - в стране рассчитывают заменить все наружные светильники на светодиоды. Речь о сельских населенных пунктах. Экономия налицо - минус 50 % в оплате электроэнергии и ремонте. Есть и планы куда глобальнее, заметит профильный министр. Один из таких - ввод в эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС.





Второй блок БелАЭС имеет высокую степень готовности - 97 %. Сейчас там ведутся дополнительно технологические работы и пусконаладочные работы. Виктор Каранкевич, министр энергетики

О сроках говорить пока не торопятся. Как и не дают точных прогнозов включения первого энергоблока. Его остановили еще в конце апреля с формулировкой "планово-предупредительный ремонт". И сейчас все необходимые проверки продолжаются. Глава Минэнерго скажет прямо: надо убедиться, чтобы все действовало надежно, как часы. Лишь после можно возвращать энергоблок в работу. Впрочем, о планах сегодня говорили и в разрезе союзных программ по линии Минска и Москвы.

По союзной программе формирования объединенного рынка природного газа сейчас активно проводится работа по определению и согласованию цены на природный газ на 2023 год и принципам формирования объединенного рынка. Также продвигается работа и по союзной программе по электроэнергетике. Здесь уже имеет высокую степень готовности договор формирования объединенного рынка электроэнергии. В настоящее время он уже практически прошел все внутригосударственные процедуры и будет в ближайшее время представлен на рассмотрение правительствам двух стран. Виктор Каранкевич, министр энергетики