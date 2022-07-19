На помощь аграриям из Могилевской области подключатся другие районы

Массовая уборочная в Могилевской области стартует через две недели. Об этом в проекте "Разговор у Президента" рассказал губернатор Анатолий Исаченко. Выборочная начинается уже сейчас с южных территорий. В этом году, чтобы убрать все с полей быстро, к ним подключатся комбайны с северных районов, а после приедут южане.

Виды на урожай хорошие, это касается и зерновых, и овощей, а также сахарной свеклы. Что касается структуры посевных площадей, то в этом году они увеличены под озимый ячмень и рапс.