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На помощь аграриям из Могилевской области подключатся другие районы

Массовая уборочная в Могилевской области стартует через две недели. Об этом в проекте "Разговор у Президента" рассказал губернатор Анатолий Исаченко. Выборочная начинается уже сейчас с южных территорий. В этом году, чтобы убрать все с полей быстро, к ним подключатся комбайны с северных районов, а после приедут южане.

Виды на урожай хорошие, это касается и зерновых, и овощей, а также сахарной свеклы. Что касается структуры посевных площадей, то в этом году они увеличены под озимый ячмень и рапс.

Особое внимание сейчас и переработке в регионе, по мясу еще есть резервы для загрузки, а по молоку работают почти со стопроцентной заполняемостью.

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