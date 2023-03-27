На пост генерального директора "Белшины" согласован Александр Ковалев

"Шины продаются. Есть у нас прирост в остатках готовой продукции. Но это проблема сезонного спроса и проблема по сверхкрупногабаритному сегменту. Вы знаете предыдущую проблему. В настоящий момент мы пытаемся ее решить путем создания новой товаропроводящей сети в этом сегменте. С этой целью специалисты предприятия уже находятся в местах сосредоточения российских горнодобывающих компаний на Кузбассе. То есть планируется посещение предприятий. Восемь встреч запланировано на этой неделе. Пытаемся переконтрактоваться именно по этому продукту. Потому что большинство потребителей было законтрактовано через российского дилера", - доложил Александр Ковалев.