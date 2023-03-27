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На пост генерального директора "Белшины" согласован Александр Ковалев
Александр Ковалев согласован на назначение генеральным директором ОАО "Белшина". Такое решение принял Президент Беларуси Александр Лукашенко, рассмотрев 27 марта кадровые вопросы, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко поинтересовался, как сейчас складывается ситуация на "Белшине".
"Шины продаются. Есть у нас прирост в остатках готовой продукции. Но это проблема сезонного спроса и проблема по сверхкрупногабаритному сегменту. Вы знаете предыдущую проблему. В настоящий момент мы пытаемся ее решить путем создания новой товаропроводящей сети в этом сегменте. С этой целью специалисты предприятия уже находятся в местах сосредоточения российских горнодобывающих компаний на Кузбассе. То есть планируется посещение предприятий. Восемь встреч запланировано на этой неделе. Пытаемся переконтрактоваться именно по этому продукту. Потому что большинство потребителей было законтрактовано через российского дилера", - доложил Александр Ковалев.
На предприятии Александр Ковалев работал заместителем главного инженера по техническому развитию.
Глава государства также согласовал назначение руководителей еще двух предприятий: Игоря Сысоя - генеральным директором ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение", Сергея Соглаева - гендиректором ОАО "Доломит".
Фото:БЕЛТА
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