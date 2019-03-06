ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

На предприятии "Гродно Азот" запущен современный цех по производству азотной кислоты

Мощности производства составят миллион двести тысяч тонн жидких удобрений в сутки. Это почти вдвое больше чем на имеющемся производстве. Инвестпроект позволил снизить энергозатраты и значительно уменьшить себестоимость продукции. В межсезонье продукция будет поставляться на экспорт.

Также на "Гродно Азот" запланирован масштабный инвестпроект по строительству нового азотного комплекса. Фактически - нового завода. Это создаст 600 новых рабочих мест и полностью удовлетворит потребность внутреннего рынка в удобрениях.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все