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На предприятии "Гродно Азот" запущен современный цех по производству азотной кислоты
Мощности производства составят миллион двести тысяч тонн жидких удобрений в сутки. Это почти вдвое больше чем на имеющемся производстве. Инвестпроект позволил снизить энергозатраты и значительно уменьшить себестоимость продукции. В межсезонье продукция будет поставляться на экспорт.
Также на "Гродно Азот" запланирован масштабный инвестпроект по строительству нового азотного комплекса. Фактически - нового завода. Это создаст 600 новых рабочих мест и полностью удовлетворит потребность внутреннего рынка в удобрениях.
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