На предприятии "Гродно Азот" запущен современный цех по производству азотной кислоты

Мощности производства составят миллион двести тысяч тонн жидких удобрений в сутки. Это почти вдвое больше чем на имеющемся производстве. Инвестпроект позволил снизить энергозатраты и значительно уменьшить себестоимость продукции. В межсезонье продукция будет поставляться на экспорт.