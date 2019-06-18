На принципах равноправия, взаимного уважения и доверия строятся отношения официальных Минска и Каира

Равноправие, взаимное уважение и доверие - на этих принципах будут и дальше строиться отношения официальных Минска и Каира. Об углублении двустороннего сотрудничества говорили сегодня во Дворце Независимости. Здесь прошла встреча президентов Беларуси и Египта. Визит Абделя Фаттаха аль-Сиси в нашу страну уже назвали историческим. Он стал первым не только лично для него, но и в целом для руководства этого североафриканского государства с момента установления дипотношений с нашей страной. А им уже 27 лет.





Александр Лукашенко в Египте был дважды. 2017 год стал прорывным. С момента предыдущего официального визита товарооборот между странами практически удвоился.



Итог прошлого года 108 миллионов долларов, существенно продвинулись в создании совместных предприятий. Сегодня там уже собирают белорусскую сельхозтехнику, МАЗы, машины «Амкодор».



Сегодня на переговорах в Минске (сперва в узком, а затем и в расширенном составах) лидеры отметили: база создана хорошая, но этот уровень партнерства далеко не предел, необходимо приложить еще больше усилий. А двусторонние контакты будут и впредь оставаться под личным вниманием президентов.



Беларусь и Египет договорились устранить барьеры во взаимной торговле. В частности, разработать четкую структуру регистрации для поставщиков обеих стран и создать равные условия для участия в тендерах. Новые возможности для развития двусторонних отношений ожидают после заключения соглашения с Евразийским экономическим союзом, отметил высокий гость. Сейчас активная фаза переговоров. Беларусь и Египет готовы создавать совместные продукты для стран Африки и Евразии - от компьютерных игр до электробусов. Намерения активизировать сотрудничество скрепили подписями. По итогам переговоров приняли дорожную карту сотрудничества на ближайшие два года, а также пакет международных документов. Уже после переговоров Александр Лукашенко вручил главе Египта орден Дружбы народов за его личный вклад в развитие двусторонних отношений между государствами.