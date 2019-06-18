3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На принципах равноправия, взаимного уважения и доверия строятся отношения официальных Минска и Каира
Равноправие, взаимное уважение и доверие - на этих принципах будут и дальше строиться отношения официальных Минска и Каира.
Об углублении двустороннего сотрудничества говорили сегодня во Дворце Независимости. Здесь прошла встреча президентов Беларуси и Египта.
Визит Абделя Фаттаха аль-Сиси в нашу страну уже назвали историческим. Он стал первым не только лично для него, но и в целом для руководства этого североафриканского государства с момента установления дипотношений с нашей страной. А им уже 27 лет.
Александр Лукашенко в Египте был дважды. 2017 год стал прорывным. С момента предыдущего официального визита товарооборот между странами практически удвоился.
Итог прошлого года 108 миллионов долларов, существенно продвинулись в создании совместных предприятий. Сегодня там уже собирают белорусскую сельхозтехнику, МАЗы, машины «Амкодор».
Сегодня на переговорах в Минске (сперва в узком, а затем и в расширенном составах) лидеры отметили: база создана хорошая, но этот уровень партнерства далеко не предел, необходимо приложить еще больше усилий. А двусторонние контакты будут и впредь оставаться под личным вниманием президентов.
Беларусь и Египет договорились устранить барьеры во взаимной торговле. В частности, разработать четкую структуру регистрации для поставщиков обеих стран и создать равные условия для участия в тендерах. Новые возможности для развития двусторонних отношений ожидают после заключения соглашения с Евразийским экономическим союзом, отметил высокий гость. Сейчас активная фаза переговоров. Беларусь и Египет готовы создавать совместные продукты для стран Африки и Евразии - от компьютерных игр до электробусов. Намерения активизировать сотрудничество скрепили подписями. По итогам переговоров приняли дорожную карту сотрудничества на ближайшие два года, а также пакет международных документов. Уже после переговоров Александр Лукашенко вручил главе Египта орден Дружбы народов за его личный вклад в развитие двусторонних отношений между государствами.
После всех протокольных мероприятий Александр Лукашенко вместе со своим коллегой из Египта высадили дерево на Аллее почетных гостей. Это добрая традиция, к которой присоединяются главы зарубежных государств и другие высокие гости при посещении Дворца Независимости.
Президент
Все
Лукашенко: Председатели райисполкомов задействованы не так, как должны быть
Президент Беларуси: ВНС не должно довлеть над другими органами власти
19 ноября пройдет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания
Лукашенко убежден, что Беларуси и Монако нужно придавать больше внимания тому, что их объединяет
Политика
Все
Общество
Все
ГТК: Пули для стрелкового оружия пытались трижды за неделю незаконно ввезти в Беларусь
В музее истории ВОВ наградили 37 лучших студентов-стипендиатов от ФПБ
В Белтелерадиокомпании проходит акция "Здоровье женщины - здоровье нации"
Вольфович: Наши оппоненты используют все возможности, чтобы попытаться вновь раскачать обстановку
В мире
Все
"Грузинская мечта" была близка к исполнению - кого не удовлетворили результаты выборов
На 79-й сессии ГА ООН принята резолюция о сотрудничестве с ОДКБ
Вашингтон заранее поделился своим решением с Сеулом о разрешении Украине наносить удары по России
Путин подписал указ об утверждении обновленной ядерной доктрины
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера