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На прошедших торгах доллар и евро потеряли в цене, российский рубль подорожал

На утро 26 апреля доллар стоит 2 рубля 57 копеек, евро - 3 рубля 10 копеек и 3 рубля 42 копейки стоят 100 российских.

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