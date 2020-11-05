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На прошедших торгах рубль окреп к доллару и евро, и ослаб к российскому рублю

Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 64 копейки. Евро 3 рубля 8 копеек. И 3 рубля 34 копейки стоят 100 российских рублей.

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