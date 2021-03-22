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На прошедших торгах рубль укрепился к трем основным валютам

И на это утро доллар 2 рубля 60 копеек, евро - 3 рубля 10 копеек и 3 рубля 51 копейку стоят 100 российских.

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