На рынке жилья в Минске цены остановились

Но это касается только б/у сектора. Специалисты отмечают: на протяжении трех недель стоимость столичного квадрата на вторичке поднималась на 0,4 % каждые 7 дней, но тенденция неполучила продолжения. За последнюю неделю индекс не изменился. 1 386долларов стоит сегодня в среднем квадратный метр жилья в б/у секторе. В новостройках же столицы цена квадратного метра не стоит на месте - за неделю квадрат просел на 0,3 %. 1 312 долларов сегодня средняя цена квадрата в новых домах Минска.